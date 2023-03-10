【專家之眼】精算蔡麥會之政治損益

近日媒體報導傳出蔡英文總統預定3月底至4月初出訪瓜地馬拉和貝里斯，並在過境美國時，將會晤美國眾議院議長麥卡錫；但隨後更另有媒體聲稱轉述麥卡錫不但表示確有此事，卻又強調此次會面並不代表日後其將排除出訪台灣。

基於去年八月初美國眾議院前議長裴洛西來訪，隨後引發台海緊張情勢，因此當今年年初時傳出麥卡錫可能來訪，立刻就成為國際社會焦點。而麥卡錫本人隨後在會見媒體時，表達其雖有出訪台灣意願，但卻並未開始著手規劃行程，因此當時才讓各方關注暫告平息。

如今傳出蔡英文總統可能在過境美國時會見麥卡錫，自然就會再度引起台北與華盛頓政壇關切；儘管媒體報導麥卡錫本人表示，此次會晤與其是否將出訪台灣無關，並且強硬重申中國大陸不能命令其能去何處，甚或是何時才能去何處，但是顯然在麥卡錫決定其行止時，北京已經成為整個行程規劃公式不可迴避因素。

面對蔡英文總統與美國國會眾議院議長麥卡錫可能會面，吾人顯然必須要思考精細計算此項政治活動之得失損益。首先從當初媒體報導麥卡錫可能出訪臺灣，到目前峰迴路轉變成在蔡英文總統出訪過境時會晤，顯然北京在整個政治算計中產生相當作用。

特別是麥卡錫還要特別針對北京表達態度，更是證實協調能否成交、會晤能否成局以及出訪能否成行，基本上整個考量都要環繞著北京在打轉。而北京亦是毫不含糊地表態立場，大陸外交部發言人毛寧透過例行記者會，表示「中方嚴重關切蔡英文過境美國的計畫」，不過從毛寧強調已向美方提出嚴正交涉要求澄清來看，顯然並不完全相信媒體轉述報導內容，因此單刀直入要求美國政府表態。

其次就要提到綠營國安高層辦理外交事務，經常是基於如何做才能挑動北京情緒，並讓其憤怒反彈，以便鞏固台灣內部民意基礎，特別是在各個不同選舉中，藉此刺激北京挑弄情緒過程，進行政治動員催票固票來經營政治票房。

假若綠營高層真還是如此思維，吾人就必須質疑，從去年裴洛西來訪後，中國大陸派遣共軍機艦迫近台灣本島，讓台灣社會極度不安前提下，未能讓綠營在去年底地方公職大選有所斬獲，如將又打算運用抗中保台牌進行政治操作，請問對於明年中央公職人員選舉綠營候選人來說，究竟是能夠創造政治利基有助於獲得選票呢？還只是在圖謀蔡總統個人政治績效，在卸任前多添一筆紀錄？

再者回過頭來看，此項政治會晤對於麥卡錫本人來說，究竟能夠獲得多少政治聲望加分作用？特別是從原來有意出訪台灣，轉變到退而求其次，搞到在美國本土接待蔡英文總統，對比裴洛西實際到訪台灣，就整個氣勢與規格來說，豈不輸人又輸陣？儘管媒體指稱麥卡錫並未鬆口，強調在會晤與出訪台灣無關，但此種說法究竟是此地無銀三百兩，還是必須堅持睜眼說白話，免得被戳穿西洋鏡呢？

最後還是要感嘆，所有媒體政論在探討分析此項行程時，都是想到其政治效應以及北京如何回應，但卻沒有任何政治觀察家與戰略分析者提出，此項會面除政治象徵意義外，對於台北與華盛頓實質關係有何加分作用？難道是就務虛外交來說，這確實可記大功，但對務實外交來說，恐怕就要抱回個大鴨蛋嗎？

面對艱難外交環境，政治人物在計算各項出訪友邦活動所能創造之政治損益時，恐怕不僅要考慮當下，還更要考慮是否能夠為未來找到利基與出路。猛炒短線雖能獲得短暫曝光率與營造聲勢，但對國家長遠未來能否有幫助。台北與華盛頓關係經營不易，在表面上有所突破，卻可能是從耗盡多年累積資本而得；政治領導者是否要竭澤而漁，這不但是政治智慧，更是政治道德！