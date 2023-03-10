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參訪鄭南榕基金會足跡巡展 賴副總統：新時代使命是守護台灣

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
副總統賴清德今天到台南參訪鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」展場。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德今天到台南參訪鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」展場。記者劉學聖／攝影

副總統賴清德今傍晚參訪鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」台南展場，他致詞時表示，鄭南榕是百分之百的言論殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主，台灣社會已完成鄭南榕遺志，新時代使命是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。

鄭南榕基金會指出，該展場地點位在賴清德擔任立委期間的服務處舊址，也是見證台灣民主奇蹟的重要基地，副總統是基金會長期老友，因此特別邀請他來看展，由基金會終身志工葉菊蘭及董事鄭竹梅一起接待解說。

賴清德參觀鄭南榕創辦的時代雜誌等，並留字「新時代使命，守護台灣，繁榮，和平，民主，主權」。他說，鄭南榕是百分之百的言論殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主，創辦時代雜誌展現理想，用心去立法院旁聽，也看很多書。

賴清德表示，鄭南榕殉道是出發於對家人的愛，不忍心看到女兒或下一代孩子過著同樣生活，才以生命喚起台灣社會重視解決問題，要幫助台灣成為更好的國家，更民主自由、重視人權，走出戒嚴獨裁專制的體制。

賴清德認為，時代雜誌很多標題適用於現在，鄭南榕30多年前提出的問題，恰好是當前重要問題，靜待台灣社會解決，鄭南榕曾說「剩下來就是你們的事了」，台灣社會也完成鄭南榕遺志，如今，台灣新時代使命是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。

鄭南榕 賴清德

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