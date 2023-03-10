外媒曝密國要錢建交 江啟臣：勿陷金錢「軍備競賽」
媒體報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛兩個月後將卸任，卻跟台灣要五千萬美元，相當於十五點四億元台幣，要求換取邦交。國民黨立委江啟臣表示，台灣外交處境艱難，兩岸關係牽動外交狀況，但外交上不應陷入金錢的「軍備競賽」，更應避免惡性循環，才是國人期盼的。
江啟臣分析，台灣跟對岸的關係和外交處境牽動，且與中國大陸的綜合影響力也有關，對岸經濟、國際影響力越強，台灣對外空間較小，反之則可能會有多些機會，但重點是不應以金錢處理邦交或對外關係。
江啟臣指出，例如前總統馬英九善於處理兩岸及對外關係，曾宣示不進行「支票外交」，拒絕與別國進行金錢式的惡性競爭。
江啟臣表示，現關鍵之一當然也是如何衡量、處理和對岸關係，如果在沒處理好的情況下，就可能面臨要和對岸變成外交競爭，但就像和大國軍備競賽，台灣金錢、資源不對等，不需要也不應該以此方式競逐，幫助有限也影響國人權益。
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