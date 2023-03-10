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民進黨提「大局條款」 藍點名18綠民代批：落跑雙標

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨昨中執會提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，雖無強制力，但被視為民進黨版「大局條款」。國民黨今在臉書發文表示，若按此條款，過去民進黨18個議員轉戰立委都是落跑，民進黨沒誠信又雙重標準。圖／取自國民黨臉書
民進黨昨中執會提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，雖無強制力，但被視為民進黨版「大局條款」。國民黨今在臉書發文表示，若按此條款，過去民進黨18個議員轉戰立委都是落跑，民進黨沒誠信又雙重標準。圖／取自國民黨臉書

民進黨昨中執會提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，雖無強制力，但被視為民進黨版「大局條款」。國民黨今在臉書發文表示，若照民進黨聲稱「誠信條款」是為避免辜負選民的寄託」，那過去民進黨18個議員轉戰立委，「是不是應要立刻下架並道歉？」

國民黨批評表示，民進黨近日通過所謂「誠信條款」是雙重標準無上限，包括台北市的高嘉瑜、吳思瑤；新北市吳琪銘、張宏陸、林淑芬、江永昌；基隆市蔡適應；台中市何欣純、張廖萬堅、黃國書；彰化縣陳秀寶、黃秀芳；雲林縣劉建國；嘉義市王美惠；台南市陳亭妃、林宜瑾；屏東縣蘇震清；澎湖縣楊曜等，都都是「議員帶職參選」。

國民黨表示，政治人物講求誠信是應盡的責任，但民進黨所立下的標準猶如「照妖鏡」，讓民眾發現最不遵守誠信的是民進黨自己，民進黨「哪裡好意思提誠信？」

國民黨批評，呼籲民進黨不要為了選舉，操作「誠信條款」講空話又自打臉，該條款只是證明民進黨善用「雙重標準」，昨是今非，不僅無法面對過去的自己，更暴露民進黨根本缺乏誠信的事實。

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