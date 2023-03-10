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每人要發6千元 蔡英文：若有孫 快生出來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
蔡英文總統今天下午到彰化縣鹿港龍山寺參香，並為「大悲願力」匾額揭匾。記者林宛諭／攝影
蔡英文總統今天下午到彰化縣鹿港龍山寺參香，並為「大悲願力」匾額揭匾。記者林宛諭／攝影

蔡英文總統今天下午到彰化縣鹿港龍山寺參香，蔡英文說，今天是觀世音菩薩聖誕日，所以選在這個好時間來參拜，向神明懇求保佑讓台灣平安，並在疫情後讓百工百業可以盡快復甦。

蔡英文今天下午在總統府秘書長林佳龍、立委黃秀芳、陳秀寶、龍山寺主委施輝雄等地方人士陪同下參拜觀世音菩蕯，並致贈「大悲願力」匾額，蔡英文說「觀世音菩薩覺得今天是個好的時間」，所以選擇在觀世音菩薩聖誕日來揭牌。

蔡英文說，龍山寺是古蹟，希望能藉由政府補助把龍山寺修復好，目前正在施工的龍山寺預計在2025年會整修完工，讓龍山寺可以一代代傳下去。

她說，政府也要放三千八億元協助產業，並照顧疫情期間受到衝擊的人民，所以要發給每人6千元，減輕大家的負擔，政府也要透過租金的補助幫助年輕人不論是工作或讀書在外租房子，都可獲租金補助，並推出交通補助方案，讓大家可以到處走走。

她更提醒大家，今年12月底前出生的孩子也可以領6千元，「所以如果有孫了，要叫他們快生出來」，一番話讓在座者笑聲連連。

蔡英文說，她今天也到彰化和中小企業座談，因彰化是中小企業重鎮，希望在疫情過後，在政府協助下，企業也可以提升國際競爭力，也可以幫助到地方經濟和繁榮，年輕人就可以回來工作，和父母在一起。

蔡英文總統今天下午到彰化縣鹿港龍山寺參香，蔡英文說，今天是觀世音菩薩聖誕日，所以選在這個好時間來參拜，向神明懇求保佑讓台灣平安，並在疫情後讓百工百業可以盡快復甦。記者林宛諭／攝影
蔡英文總統今天下午到彰化縣鹿港龍山寺參香，蔡英文說，今天是觀世音菩薩聖誕日，所以選在這個好時間來參拜，向神明懇求保佑讓台灣平安，並在疫情後讓百工百業可以盡快復甦。記者林宛諭／攝影

蔡英文 龍山寺

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