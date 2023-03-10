國民黨宜蘭立委人選懸而未決　地方黨部屬意議員林岳賢

國民黨宜蘭黨部仍未確定明年立委參選人！縣黨部屬意縣議員林岳賢，然林多次婉拒，黨部主委張建榮表示已向黨中央推薦林岳賢，並請秘書長黃健庭勸進。但黨中央能否說服林尚屬難言，國民黨立委人選仍在未定之天。

近日宜蘭各黨針對立委人選，紛紛開始動作，民進黨前宜蘭市長、縣長參選人江聰淵日前表態不參選立委後，幾已確定由現任立委陳歐珀繼續挑戰連霸；民眾黨不分區立委陳琬惠還在等待黨中央研議計畫；國民黨則遲遲無法確定人選。

張建榮表示，希望49歲、4連霸議員的林岳賢擔此大任，不過林因為身體因素，一直婉拒；張日前到台北與黨中央開會，仍推薦林岳賢出馬，但直言自己「說不動他」，因此請黨中央和林接觸，或有機會說服。

據了解，林岳賢若態度堅定，黨內又無其他適合的年輕人選，前宜蘭縣長呂國華有機會披掛上陣；前國民黨籍縣議員黃定和108年8月脫黨參選立委，需經過4年，今年8月才能恢復黨籍，屆時黨內初選已過，恐怕無望參選。