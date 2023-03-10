朱訪吳伯雄「徵詢2024策略」：無私無我是最重要基本

日前國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨總統大選民調不會納入黨主席朱立倫，被外界解讀為朱立倫不做此次大位競爭者。朱立倫稍早在臉書貼出與國民黨前主席吳伯雄合照表示，他就2024選戰的相關策略和辦法徵詢吳伯雄意見，而吳伯雄最讓人佩服的就是無私無我的精神，這是最重要的基本態度。

朱立倫文中指出，他今到伯仲基金會拜會吳伯雄，就2024選戰的相關策略和辦法徵詢意見，吳伯雄也以個人的經驗和智慧傾囊相授。

朱立倫表示，16年前國民黨同樣在野，吳伯雄擔任主席，就是堅持無私無我的態度，團結一切可以團結的力量，才讓國民黨重返執政，面對眼前挑戰，「我們更應該秉持這樣的決心」，放下自我一切以大局為重，團結所有非綠的朋友，團結一切可以團結的力量。