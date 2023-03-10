被質疑「凱子外交」？傳密國要求15.4億換邦交 吳釗燮證實有接觸

媒體報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛兩個月後將卸任，卻跟台灣要五千萬美元，相當於十五點四億元台幣，要求換取邦交。今天下午國民黨立委楊瓊瓔質詢此事，並質疑「凱子外交又起」。吳釗燮坦言，「確實有接觸過，做一些意見交換。」

吳釗燮強調「報導與事實有些出入」，楊瓊瓔追問是否支付？有無此事？吳釗燮僅以「曾有些意見交換」回應，不願正面回應。行政院長陳建仁緩頰，表示要爭取世界上理念相同國家一起合作，增進台灣在世界上更多的夥伴，整起事情需要評估。

楊瓊瓔質詢，民眾會質疑花了這麼多錢可以得到什麼？吳釗燮說，台灣和友邦國家交往，每年都會討論如何協助他們，關於經費的部分，如何福國利民是最重要的。

楊瓊瓔質疑這是「凱子外交」，陳建仁反問「凱子外交定義是什麼？」並回答，當兩個國家互相友好且可以彼此幫忙，那不算凱子外交。楊瓊瓔追問，可以幫什麼忙？陳建仁答詢，外交是需要不斷擴張的。