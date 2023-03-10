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民進黨中央明令：立委初選不得和賴清德合掛看板

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央明令，立委初選不得和賴清德合掛看板。圖／本報系資料照
民進黨中央明令，立委初選不得和賴清德合掛看板。圖／本報系資料照

民進黨啟動2024區域立委提名作業，地方上多有反應，各方人馬與黨主席賴清德合掛看板情況泛濫，恐有誤導民眾疑慮。民進黨中央今天發出公文到各地方黨部，明令有意參加立委提名初選同志，即日起至初選時程結束前，不得提掛或製作與賴清德合影之看板或文宣。

中央黨部公文三點說明，一、民進黨2024年第11屆區域立委提名初選將於3月20日到24日受理登記，請地方黨部轉知所轄初選選區內有意參加立委提名初選之同志，即日起至初選時程結束前，不得掛或製作與賴清德合影之看板或文宣，亦不得出現「賴清德唯一支持」等相關文字，以維護本黨黨內公平、公正之競爭機制，並避免因看板、文宣內容而誤導民眾。

中央黨部表示，二、若發現有題掛或製作與賴清德合影看板或文宣之情事，請勸當事人立刻撤下或停止發放，倘不聽從勸導，請地方黨部提報中央黨部組織部，組織部將陳送2024大選提名策略小組討論，嚴重者將依本黨評議機制議處。

中央黨部指出，三、 請地方黨部立即傳真或透過相關社群平台，發送轉知轄內有意參加立委提名初選之同志，並請確實遵守，共同維護黨內初選公平、公正之競爭機制。

賴清德 民進黨

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