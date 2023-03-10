柯文哲訪美將找「這立委」陪同？周台竹：她英文非常好

外傳民眾黨主席柯文哲訪美行程安排碰壁，民眾黨秘書長周台竹回應，美方有些人士因公出或度假，無法與訪團見面，不用刻意解讀為碰壁，此次訪美是去和美方交流意見，感謝美國一直以來對台灣的友好及協助，同時更要反映國人心聲，特別是擔心美中對立引發的台海危機議題。

外傳柯文哲出訪時將由黨內立委吳欣盈陪同；周台竹表示，柯文哲訪美期間立法院仍然是開議期間，目前只規劃一位委員參團，本報記者追問，是否因為吳欣盈曾任英國保守黨副黨魁彼得˙萊利國會助理，熟悉外國國會相關運作？周台竹回應，「我倒沒有想到這麼多，吳委員的英文非常好，與美國聯邦國會議員交往沒有語言障礙。」間接證實吳欣盈將陪同柯文哲訪美。

民眾黨團立院總召邱臣遠今表示，柯主席訪美相關事宜以黨部發言為主，指柯赴美交流目的在於讓美方更了解民眾黨在台灣主流社會和國會中扮演的關鍵力量、第三勢力等角色。基於外交事務互信原則和默契，無法詳細對外公布具體行程，但一切都在「滾動進行中」。