國軍槍械遺失頻傳 邱國正：國軍的確要徹底檢討改進
近日國軍槍械遺失頻傳，龍泉新兵訓練中心一把手槍不翼而飛，還被調包為模型槍，陸戰99旅短少T91步槍的槍機2件，目前都送司法單位偵查中。今天國防部長邱國正到立法院備詢前受訪，媒體詢問，部署是否想用魚目混珠的方式想矇騙？邱國正否認。
邱國正說，「倒沒有想矇騙我，我了解以後確實案子不是這幾天才發生」，專案小組也在往前追，目前採取兩個方式，先移送法辦，但不是推給司法，軍方自己也會做行政調查，和檢調單位一起釐清，希望不要造成互相干擾；目前調查進度順暢。
邱國正說「司法調查最公正不會引起爭議」，但也會同時進行行政調查，從內部管理、組織運用等方面檢討，對於最近發生的紛紛擾擾帶給國人這麼大的不安，覺得抱歉，「國軍的確要徹底檢討改進。」
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