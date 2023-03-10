快訊

遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

恐難領防疫險 指揮中心：3月20日起輕症不算法定傳染病

屏東縣長選舉無效訴訟 合議庭3/13宣布是否驗票

中央社／ 屏東縣10日電

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院合議庭今天評議不准予勘驗711本選舉人名冊，但可閱覽；至於是否驗票，合議庭將於13日宣布。

2022年九合一大選，蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨候選人周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效之訴，屏東地方法院今天上午9時30分進行第5次準備程序庭。

審判長陳怡先當庭宣示評議結果為，不准予勘驗711本選舉人名冊。對於蘇清泉委任律師所提出違法領票及質疑選舉人名冊未與選票一併封箱保存恐有遭塗改可能，以及以指印領取選票是否經管理員及監查員2人共同蓋章證明等，法官認為，經閱覽選舉人名冊即可釐清，因此無須進行勘驗程序。

另外，查無相關法令規定選舉人名冊應與選票併同封存在一箱，且蘇清泉的律師團隊未釋明有何勘驗全部選舉人名冊必要，因此不應准許。不過，在3月14日至3月22日的7個工作天，可進行閱覽選舉人名冊。

法官指出，至於是否驗票、驗票範圍等，合議庭將於13日下午2時30分宣布。

蘇清泉今天接受媒體聯訪時表示，訴求就是光明磊落，不論驗票結果如何都坦然接受，最終只希望求得真相。

蘇清泉

延伸閱讀

屏東縣長選舉訴訟今宣布是否驗票 場外舉牌聲援

屏東阿朗壹古道築水泥牆惹議 原民會要求停工改善

蘇清泉敗選提告當選無效 本周五合議庭將宣布是否驗票

雲林首樁賄選判決出爐 村長、鄉代今被判當選無效

相關新聞

陳建仁曝「天主要我挺鄭運鵬」始末：很私密的經驗

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委萬美玲質詢時表示，行政院長陳建仁過去有諸多爭議言行，例如選戰期間曾指出，「天主說，我...

周江杰、吳傳地無意出戰竹縣立委？2綠議員願被徵召

民進黨新竹縣黨部昨晚召開聯席會議，原本綠營地方擬推派吳傳地及周江杰出戰明年新竹縣立委選舉，不過2人態度保守，至今仍不表態...

屏東縣長選舉無效訴訟 合議庭3/13宣布是否驗票

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院合議庭今天評議不准予勘驗711本選舉人名冊，但可閱覽；...

密克羅尼西亞聯邦總統致函揭中國威脅 2月曾與台談建交

外媒報導，太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛在一封信函中，揭露中國各種威脅、賄賂該國高官的行徑，並透露他今年2月曾與外交...

基捷經費7年6變 林右昌卸任市長前公文曝光打臉自己

基隆輕軌升級為中運量捷運，基隆市府要負擔的費用從0元變成17.7億元，最近更傳出要暴增到53億元，市長謝國樑稱基隆捷運應「中央全額負擔」，前市長、現任內政部長林右昌說「沒有那種不用付錢的」，但最近一份公文曝光，林部長狠狠打臉了林市長。而路線和台鐵脫鉤造成用地費大增的主因，也不是交通部長王國材說的是「為了服務更多人」。

鄭世維稱口誤道歉 林佳龍：任何抹黑都傷害民主

前蔣萬安競辦發言人鄭世維昨天在臉書發文表示，去年稱總統府秘書長林佳龍曾獲建商無償提供競選總部，有口誤並表示歉意。林佳龍辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦