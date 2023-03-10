「臺灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」今天成立

立法院「臺灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」由跨黨派30位立委組成，今天上午在立院院紅樓202會議室舉辦成立大會，邀請外交部政務次長李淳、立法院秘書長林志嘉與會。

「臺灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」會長由民進黨立委林宜瑾擔任，副會長由民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委吳欣盈擔任。林宜瑾致詞時表示，台灣走過威權時代，1993起立委全面由人民選出，「民主國會」至今30周年，在多家外媒公布的民主、自由相關指數排名中都是亞洲第一。

林宜瑾說，盧森堡國會去年五月通過決議案，籲政府加強與台灣經濟、科學和文化關係；上個月荷蘭國會也破例在表決期間接待我國會訪問團，荷蘭議員們對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題都表達高度關注；比利時國會和議會近年來也陸續通過四個友台決議。期盼透過「臺灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」的成立，更深化與各國的民主夥伴關係，並促進各級政府及民間的國際交流。

范雲表示，荷蘭和台灣大小、人口、經濟發展條件都相近，常被當作台灣效仿的對象，荷、比、盧都是台灣在歐盟內重要的友好國家，也都力推挺台法案，盧森堡在疫情嚴重時支持台灣參與世界衛生組織。

王婉諭說，台灣若要走向國際，就必須和更多國家建立連結，荷、比、盧三國人口加起來2800萬，和台灣2300萬人口相去不遠，但這三個國家的高度經濟和社會發展都在世界名列前茅。小國經驗與處境和台灣相仿，同樣面臨資源稀缺、大國夾擊的情境，能提供台灣相關寶貴意見。

王婉諭指出，盧森堡是全球人均GDP最高的國家，經驗值得台灣效仿與學習；荷蘭和台灣在歷史上頗有淵源，近年來也因為半導體產業有緊密的合作。荷、比、盧三國國會長期對台友善，也支持我國加入WHA等組織，盼透過「臺灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」的成立，讓彼此在經濟、外交、文化上有更多互動和對話的機會。

吳欣盈正在坐月子，以預錄影片的方式線上參與，她提到，台灣和歐洲經貿往來緊密，歐盟長期都是台灣最大的外國投資來源。根據經濟部統計，荷蘭從1952年至今對台灣投資總金額第一名，超越日本和美國在台灣所做的投資；在離岸風電部分，近年來歐盟也是台灣最大的投資者。