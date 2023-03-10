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兩岸航點恢復 民進黨：務實負責任處理兩岸關係

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
兩岸航點恢復，民進黨表示，這是務實負責任處理兩岸關係。本報系資料照
兩岸航點恢復，民進黨表示，這是務實負責任處理兩岸關係。本報系資料照

陸委會9日公布「恢復兩岸針對等空運客運航點之規劃」。民進黨今天表示，針對兩岸互動，民進黨的一貫立場即是以務實負責任的態度，推動疫後健康有序的交流，期待兩岸能藉由逐步穩健的恢復往來，共同建構疫後兩岸良性互動新局。

民進黨指出，陸委會此次規劃開放10個定期航班航點，以及共13個可供包機申請之航點，涵蓋台商密集地區與兩岸商務往來頻密城市，充分展現我方政府對在中台商及國人之關懷照顧，以及對兩岸經濟、社會及文化等交流互動秉持的不變善意。

民進黨表示，根據陸委會最新民調，多數民意支持政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫下，逐步調整兩岸交流與人員往來(82.9%)，同時認為應在調整邊境管制措施同時，加強安全管理以維護兩岸交流秩序(73.2%)。民進黨認為，陸委會依據疫情狀況與民生需要，以穩定的步調恢復兩岸間的交流往來，完全符合台灣主流民意。

民進黨指出，注意到中共當局的回應「要和平、要發展、要交流、要合作」，需再度重申，兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，樂見中國對於和平的聲明，也期盼兩岸能在雙方理性、平等及相互尊重與不設任何前提下坐下來談，展現務實負責任的態度，共同建構疫後良性互動新局，維護兩岸民眾福祉。

民進黨 陸委會 台商

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