南投立委布局 蔡培慧獲黨內支持 林明溱鼓勵青年打拚
南投縣第二選區立委補選剛結束，明年立委選舉提名作業即將開始。國民黨提名作業將從16日開始，第一選區由立委馬文君出線機率高，第二選區縣議員游顥、宋懷琳都表態爭取。民進黨第一選區縣議員蔡銘軒、前縣議員葉仁創有意爭取，第二選區沒有意外應由蔡培慧爭取連任。
蔡培慧當選第二選區（濁水線）立委，打破17年來民進黨在南投沒有區域立委紀錄，讓綠營士氣振奮。民進黨初選作業，現任者並無優先提名，但原本有意參選第二選區立委的前集集鎮長陳紀衡、前縣議員蔡培慧表示，們他全力支持蔡培慧連任，至於個人未來，陳紀衡表示，需要一段時間思考；賴燕雪說，會休息一段時間，推行長照服務。
第一選區（烏溪線）則有縣議員蔡銘軒、前議員葉仁創表態參選，埔里鎮長廖志城也被點名，據了解廖志城因為剛連任鎮長，參選意願不高。
民進黨縣黨部主委蔡銘軒說，初選登記到24日，如果同選區超過1人以上登記，黨中央會先展開協調，不成再舉辦初選或由黨中央徵召。
國民黨立委提名作業從16日開始，第一選區立委馬文君已經表態爭取連任。第二選區縣議員游顥、宋懷琳都有意參選。藍營人士表示，第二選區補選失利，也激起基層的團結共識，希望明年立委選舉重新拿回第二選區。
前縣長林明溱也鼓勵黨內也鼓勵國民黨年輕人好好出來打拚，等黨內確定立委人選後，他也會全力輔選，拚倒民進黨，為國民黨爭一口氣。
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