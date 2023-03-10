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陳建仁曝「天主要我挺鄭運鵬」始末：很私密的經驗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報系資料照
行政院長陳建仁。本報系資料照

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委萬美玲質詢時表示，行政院長陳建仁過去有諸多爭議言行，例如選戰期間曾指出，「天主說，我一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，而鄭運鵬就是這樣的人」，到底天主是怎麼說的？陳建仁回應，每一天都在祈禱，天主要他選賢與能，來造福全台灣每一個人，這確實是他聆聽到的聲音。

萬美玲再問，這是在祈禱的過程，感應到天主這樣說是嗎？陳建仁果斷說，當然啊，這是一個很私密的經驗，也感謝天主，常常會指導他去做一個良善深謙的人。陳也說，行公義、好憐憫，常存謙卑的心，很多天主教徒、基督徒都有。

萬美玲表示，陳建仁如今已是閣揆身份，要更謹言慎行。陳建仁回應，他認為自己的天主教信仰，不需要為了這件事情做任何修正。

陳建仁 萬美玲 鄭運鵬

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