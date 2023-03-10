民眾黨批政府把撥補當改革 五十步笑百步
民眾黨團今舉行記者會，指勞動基金運用局日前公布新制勞退基金2022年收益分配結果，全年慘虧2280.3億元，報酬率負6.67%，相當於每位勞工帳戶損失約1.8萬元，呼籲勞金局應嚴謹評估風險與報酬平衡點，爭取長期穩健績效，並承諾不會拿勞保、勞退基金進場護盤。
立委張其祿表示，行政院長陳建仁當年擔任年金改革委員會時曾喊出，「今天不改革，明天就後悔」，但6年過去了，勞保改革沒有一絲作為，執政黨「把撥補當作改革」，挖東牆補西牆，嘲笑國民黨執政撥補額度為零，根本就是五十步笑百步。
張其祿表示，媒體揭露近年來政府各大退休基金過度集中持有少數公司股票，長期重押護國神山台積電；台積電重要地位不可否認，但兩岸跟美中關係緊張、歐洲供應鏈重組，外界警示台積電將面臨「誕生之痛」，政府應該拿出配套措施。
張其祿指出，國安基金一月公布護盤績效，去年護盤共121個交易日，累計砸下545億元、帳面虧損近10億元；由於國安基金可運用資金包含借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金等，民間擔憂勞保、勞退基金成為冤大頭，不過詳閱國安基金決算書後，可知目前為止尚未動用過勞保、勞退基金護盤，只有向金融機構借款。
張其祿直言，民間會這麼擔憂，就是因為目前勞工年金體系岌岌可危，但政府卻始終沒有提出勞工年改草案，所以各界對任何風吹草動都很關注，籲政府向人民承諾未來國安基金不會向勞保、勞退基金支用相關金額進場護盤；安定民心以利後續年金改革盡快走上正軌。
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