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林右昌：黑道春酒踩政府紅線 一定讓囂張行徑付出代價

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
內政部長林右昌。記者蔡晉宇／攝影
內政部長林右昌。記者蔡晉宇／攝影

竹聯幫明仁會日前在北市中山區萬豪酒店盛大舉辦春酒，豪氣包下5樓議會廳，同時請來170名旗袍辣妹列隊迎賓，高調作風引發外界譁然。內政部長林右昌今天表示，近期黑道春酒事件不僅是踩到政府的紅線，還是踩到地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價，第一時間他已指示各縣市警察局一定要嚴查、嚴辦，不得讓這種情勢再發生。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢，林右昌會前受訪，談及近期黑道高調行徑議題時表示，處理類似狀況是各縣市警察局長的績效指標，他也要求各縣市警察局長要負起督導的責任。

此外，針對金管會會議拍板，若由政府部門舉報不實的投資廣告，Meta（臉書母公司）最快會在8至24小時內下架，Google也承諾儘快下架，林右昌說，有關於國人最深惡痛絕的詐欺事件，昨天也有了重大進展，非常感謝金管會出面邀集相關單位，包括Google、Meta等廠商，已達成協議，民眾如果有詐欺相關案件，由政府來進行通報，社群平台廠商就會在最快時間進行下架，相信這對嚇阻詐欺的案件將會有非常大的助力，對於警方在查緝詐欺案件也可以有很大幫助。

詐欺 林右昌 警察

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