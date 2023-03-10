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謝國樑批選前就知基捷漲價 王國材：2月初經費確定

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
基隆捷運興建費用暴增，基隆市長謝國樑質疑交通部在去年九合一選舉前就知道漲價，卻沒說。交通部長王國材今表示，基捷綜合規劃有一定行政程序，2月初經費確定。本報資料照片
基隆捷運興建費用暴增，基隆市長謝國樑質疑交通部在去年九合一選舉前就知道漲價，卻沒說。交通部長王國材今表示，基捷綜合規劃有一定行政程序，2月初經費確定。本報資料照片

基隆捷運興建費用暴增至697億元，基隆市負擔額從17.7億元增至53.86億元。基隆市長謝國樑質疑交通部在去年九合一選舉前就知道漲價，卻沒說。交通部長王國材今表示，基捷綜合規劃有一定行政程序，2月初經費確定後，將陸續跟新北、台北及基隆市長討論，下周也會請次長找謝國樑討論，盼能趕快核定動工。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，王國材會前受訪表示，2月初經費確定後，和新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及謝國樑都有聯繫，基捷剩最後一點點路，環評也大致通過，剩經費分擔若趕快核定，就能動工。下周主管鐵道的次長也會再找謝國樑討論，希望大家都能以理性、為基隆好的方向討論。

媒體也詢問，兩岸復航，陸客禁團令是否也可望開放。王國材表示，中國大陸2019年禁陸客自由行、2010年禁團令，「觀光的手，大陸那邊要開」，這方面雙方都來努力。

王國材也說，開放陸客來台議題上，兩岸觀光交流交通部都支持，何時水到渠成，現在已有好的開始，「從這起點繼續往下發展」。

王國材

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