疫後特別預算下周協商 鄭文燦：溫暖的錢不要冷凍1個月

立法院財政委員會昨天召開聯席會議，審查攸關全民普發現金的疫後特別預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，財政委員會召委、民進黨立委林楚茵下周將召集朝野協商，只要在野黨同意，時程就能夠提早。

立法院財政等6個委員會聯席會議昨天審查疫後特別預算案，朝野立委討論全民普發現金額度、經費挹注補貼台電、備用金等預算提案，其中行政院編列13.5億預備金、勞保撥補300億元、普發現金1萬元等無法取得共識，全案保留送至立法院會朝野協商。

行政院長陳建仁今天晚間宴請立法院教育及文化委員會、交通委員會的執政黨立委，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨立委陳靜敏、陳培瑜、范雲、陳歐珀、林俊憲、蔡易餘、羅美玲、張宏陸、吳思瑤、許智傑、林宜瑾等人。

柯建銘會後受訪時透露，疫後特別預算案是今天最熱門的話題，陳建仁昨天全程觀看審查過程，他很關心特別預算案審查的情形，同時非常感謝林楚茵與民進黨團的成員，希望特別預算案能夠順利送出委員會。

柯建銘指出，目前朝野黨團總共保留25個案子，接著會請林楚茵在下周召集黨團協商，財政委員會已經在今天下午做完審查報告，所以從今天開始就可以起算1個月的冷凍期，接下來就是走立法院的議事程序。

柯建銘說明，希望林楚茵下周能夠召集協商，沒有結論沒有關係，至少能夠送到院長的黨團協商，「現在看起來是25案，也許到那個時候，可能會變成2、300百案，過去常常如此，再協商一點，如果不行就表決」。

柯建銘說，有關協商期1個月是否可以縮短，「那真的要看在野黨的態度」，民進黨團不敢絕對要求，因為這是法律規定，「只要他們同意，當然能夠提早，時間差不了多少」。

行政院副院長鄭文燦受訪時則表示，執政黨立委在立法院非常認真地審查特別預算，包括許多附帶決議都處理完畢，陳建仁在會中特別表達感謝，其實行政院的系統都已經準備好，很多立委都在詢問何時可以上線登記。

鄭文燦指出，陳建仁稍早在會中向所有與會立委解說過一輪，包括直接撥款和網路登記，還有ATM、郵局領取等方式，希望立法院能夠趕快審、趕快過、方便領，「溫暖的錢，希望不要冷凍1個月」。

鄭文燦也說，行政院會今天已經針對兩岸航點擴大、小三通及台商中轉做出原則性的決定，陸委會將會把細部規劃做出來，預計3月就可以上線。