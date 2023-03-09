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秦剛掏憲法嗆「解決台灣」 綠委反諷科幻小說：強盜本性懶得掩蓋

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中國外交部長秦剛前天在記者會手持中國憲法，聲稱台灣是中華人民共和國的一部分。中通社
中國外交部長秦剛前天在記者會手持中國憲法，聲稱台灣是中華人民共和國的一部分。中通社

中國外交部長秦剛前天拿出一本「中華人民共和國憲法」的紅本子，聲稱「解決台灣問題，是中國人自己的事」，民進黨立委林俊憲今天說，中國憲法就是本科幻小說，自己都不遵守還想套在台灣人身上，強盜的本性都懶得掩蓋，熟悉的中共最對味。

中國新任外交部長秦剛前天在兩會外長的記者會首次亮相，他在回應記者提問時拿出一本「中華人民共和國憲法」的紅本子，聲稱「解決台灣問題，是中國人自己的事」，並且還要美方不得干涉。

林俊憲晚間在臉書發文表示，秦剛在前幾天第一次發表對台言論，既然是新官上任，勢必得搞一些大場面來吸引眼球，只見他拿起一本紅通通的冊子，聲稱依照中國憲法台灣是中國的一部分，「這是沒招了嗎？你們自己都不遵守的東西，虧你還有臉拿出來」。

林俊憲指出，先不談複雜的台灣主權與國際法議題，既然秦剛搬出這本紅冊子，那麼就單論中國憲法到底有沒有實際約束力，方法很簡單，只需要看第35條的規定，「中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由」，請問中國有嗎？

林俊憲質疑，言論自由不用講，人人都可以說話，但是遊行示威呢？白紙革命才剛過，就有一堆人「被失蹤」的新聞，中國的憲法就是本科幻小說，描述某個平行宇宙裡的理想國度，很可惜小說終究不是現實。

林俊憲說，今天如果有某個國家的憲法，規定中國是他們神聖不可分割的一部分，那請問中國要不要照辦，堂堂一個外交部長卻是這種程度，拿自己隨意修的憲法就要別人交出主權，簡直是開國際玩笑。

林俊憲還諷刺，中國國家主席習近平大清洗後的中國官場，果然人才輩出，連強盜本性都懶得掩蓋，「熟悉的中共最對味」。

林俊憲 秦剛 強盜 中共 台灣

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