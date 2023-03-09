小三通確定清明節前開放中轉 陳福海聞訊這樣說

陸委會在今天下午宣布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，針對外界關心的小三通全面開放，也表示政策已確定於清明節前開放「小三通」客運中轉。對此金門縣長陳福海表示，他已要求各單位要積極整備，完善應變相關工作，盼在最短時間內讓小三通真正邁向常態化的營運。

期待了好久的小三通全面開放，今天終於傳來好消息，陸委會在下午宣布確定於清明節前開放「小三通」客運中轉，至於執行細節及配套作業，將於下周公布。

對此，陳福海表示，在小三通這2個月的營運過程間，縣府不斷的針對疫情趨緩後的數據、每週搭乘人數的情況做滾動式檢討應變，希望能逐步推動讓小三通更優化與便捷。

他也提及，經過他與縣府團隊多次的協調爭取，現行的小三通客運搭乘規範終於可在清明節前開放，透過搭乘規範的放寬，不僅讓更多台籍旅客能享受這條便捷的旅運管道，同時也能替地區觀光產業再次帶入活水與商機。

陳福海強調，已要求各單位業務同仁要積極整備，配合中央即將發布的客運新規範以及防疫指引，完善應變相關工作，務必在最短時間之內讓小三通真正邁向常態化的營運。

針對恢復小三通常態化航行一事，金門立委陳玉珍表示，對行政院長陳建仁勇於任事的態度表達肯定，但實際上小三通常態化已經拖太久了，對金門經濟及觀光發展效果已經有限，唯有下一步大陸觀光客開放時，希望行政院不要忘了金門。