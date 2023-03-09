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北京抗議蔡總統過境美國 呂秀蓮：中國當局陷入很大矛盾

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮將舉辦民間國是會議，第一輪將分別在北、中、南分區主辦，然後擇期召開全國國是會議。記者林俊良／攝影
前副總統呂秀蓮將舉辦民間國是會議，第一輪將分別在北、中、南分區主辦，然後擇期召開全國國是會議。記者林俊良／攝影

蔡英文總統將出訪中美洲並過境美國，規畫與美國眾議院議長麥卡錫見面，遭中國抗議。前副總統呂秀蓮表示，中國當局現在陷入很大矛盾，雖指兩岸問題是中國內政問題，但每一次都在國際場合提台灣問題，她建議中方應該到台灣來，聽聽台灣民意，了解台灣人在想什麼。奉勸中國的領導人，多用一點智慧，下定決心面對台灣2300萬人，真正對談，如果認為台灣跟中國可以自己談，就不要再利用國際場合提台灣問題，習近平應該認真思考、面對台灣人民。

呂秀蓮將舉辦民間國是會議，分為北、中、南三區舉辦，第一場將於3月19日於台北國際會議中心舉行。呂秀蓮今天舉行記者會，宣布以民主理性方式，超越政黨、族群、宗教及世代，針對基本國策和兩岸關係，徹底檢討，形成「台灣新共識」，走出「弭平社會裂痕，和平保台灣」的第一步。

呂秀蓮說，未來將邀請具代表性的各界菁英討論，包括縣市長、立委及下屆總統、副總統準候選人。不過目前候選人尚未產生，所以暫不邀請。但到了全國國是會議，相信許多想角逐下屆國會議員的人也會來參加。

呂秀蓮也說，美中兩隻大象圖謀要當老大，台灣就是那片草原，會被踐踏，台灣要如何因應這兩隻大象，拒絕踐踏，要尋找出路，因此民間國是會議不是一言堂，台灣現在像豪華的鐵達尼，不希望沉下去。

呂秀蓮也說，為什麼在台灣，蔡總統出訪是那麼重要的議題，因為台灣在外交上太孤弱了，到現在總統、副總統還不能堂堂正正訪問美國跟非邦交國，現在台灣只剩14個邦交國，她每次想到這裡，心裡在淌血。

呂秀蓮說，呼籲三黨認真看待民間國是會議，尤其是民進黨，蔡英文總統希望「四個堅持」能做到，她也支持，但是如果執政的民進黨消極不參與或抵制，很難向支持者交代，台灣前途不是一人一黨一家的事，民進黨應該率先積極參與，藉這個機會聽取不同意見。

呂秀蓮也說，若民進黨採取抵制參加國是會議，全民都會很失望，下屆的國家領導人，不管哪一黨當選，都不是很輕鬆，這是台灣存亡的關鍵，如果無法勇敢面對所有問題，不認真聽取全國最有智慧的意見，「人民如何相信你可擔任國家領導人？」

呂秀蓮 國是會議 民進黨 蔡英文

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