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兩岸恢復10+13航點 交部：盼清明節優先恢復這些地方

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
陸委會今宣布，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，另有13個航點暫規劃開放申請包機。本報資料照
陸委會今宣布，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，另有13個航點暫規劃開放申請包機。本報資料照

兩岸航線疫情以來限縮至5個航點，中國大陸2月初提出優先恢復兩岸16個直航點建議，陸委會今宣布，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，另有13個航點暫規劃開放申請包機。交通部表示，新增10個定期航班航點，雙方航權總數每周為209班，盼清明假期可優先恢復旅運需求較高航點，如深圳、廣州等。

兩岸空運疫情前曾有61個航點，疫情以來僅剩北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點。陸委會今宣布，明天起再開放兩岸10個定期航班航點，包括深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州；另針對13個有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃開放申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

交通部表示，現行開放兩岸5航點可飛航班次總數每周211班，今年1月平均每周飛航58班，載客數1.7萬人，載客率5成7；2月平均每周飛航110班，載客數2.6萬人，載客率4成5。陸委會宣布新增10個定期航班航點，雙方航權總數每周209班，後續依航空公司營運量能及衡平考量下漸進開航，希望在清明假期可優先恢復旅運需求較高航點，如深圳、廣州等。

另外，交通部也說，針對13個得申請包機航點，執行細節由交通部會商相關部會後會盡速由民航局公布。

中華航空表示，將依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃；長榮航空指出，將依相關主管機關公布新增飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數；星宇航空則說，該公司過去因航權問題就沒有飛兩岸航班，目前也暫無規劃新增。

航班 深圳 交通部

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