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「民進黨大局條款」揭高雄二選區初選內戰 現任立委說話了

聯合報／ 記者陳弘逸蔡容喬古和純／高雄即時報導
高雄立委第二選區邱志偉（右）已蟬聯3屆，已表態爭取連任。記者陳弘逸／攝影
高雄立委第二選區邱志偉（右）已蟬聯3屆，已表態爭取連任。記者陳弘逸／攝影

民進黨中執會昨祭出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，被視為民進黨版「大局條款」；對此，為拚高雄立委第二選區連任的立委邱志偉表示，大局條款是黨中央通盤了解全台狀況後，經黨主席說明及黨內最高決策討論通過，身為黨員應遵守黨決議，依黨中央規定辦理。

高雄立委第二選區，含括茄萣、湖內、路竹、岡山、橋頭、永安、彌陀、梓官共8個行政區，邱志偉已蟬聯3屆，已表態爭取連任。

關於黨內大局條款，邱志偉表示，大局條款黨中央通盤了解全台狀況後，經黨主席賴清德會中說明，由黨內最高決策機關中執會討論通過，主要因議員才剛當選，參選立委有負選民之託，影響社會觀感，身為黨員應當遵守黨的決議，依照黨中央規定辦理。

面對日前同黨市議員黃秋媖表態參加初選一事；邱志偉回應，尤其4個月前才向選民懇託支持，強調要在高雄市議會爭取預算、建設選區，4個月不到就表態爭取立委提名，也對投票支持的選民普遍觀感不佳，甚至耳聞有地方直言「當初若不選議員，爭取立委提名才理直氣壯。」

邱還說，上屆立委選舉獲高雄立委最高得票率，這屆立委任期爭取眾多北高雄建設，已如火如荼逐步推動。

邱強調，他在乎選民的託付，所以都兢兢業業，將地方的聲音如實轉達到中央，為地方爭取最多的建設經費，也不負選民所托。

在大岡山選區基層實力雄厚，曾獲該選區最高票的黃秋媖，去年連任成功，近日表達投入黨內立委初選，但尚未對大局條款做出回應，預計稍晚會針對此事發表聲明。

高雄第三選區民進黨市議員黃秋媖2萬3862票順利連任。本報資料照
高雄第三選區民進黨市議員黃秋媖2萬3862票順利連任。本報資料照

大局條款 邱志偉 議員

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