林楚茵：國民黨鼓勵當薪水小偷 民進黨不作政治負心漢

有關民進黨中執會不建議現任議員參與2024年立委選舉，民進黨立委林楚茵今天表示，民進黨推出誠信條款，不作政治負心漢，反觀國民黨國民黨鼓勵薪水小偷，默許當選後連議會都還沒開議的市議員挑戰立委。

民進黨昨天舉行中執會，民進黨發言人張志豪說，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉。

林楚茵今天在臉書發文說，民進黨推出誠信條款，不作政治負心漢，當選民代是一種責任，更是一項承擔，「民眾投給你當民意代表，就要認真踏實為民服務，而不是吃碗內看碗外，占著茅坑不拉屎」。

林楚茵強調，民進黨中執會通過誠信條款原則，就是要導正已經被國民黨帶起的落跑歪風，不鼓勵現任議員黨員參加立委選舉，所以民進黨不是沒收初選，而是杜絕落跑歪風。

林楚茵批評，國民黨不學好，讓剛當選的議員落跑去補選，現在又默許當選後連議會都還沒開議的市議員挑戰立委，國民黨鼓勵薪水小偷，民進黨有良知、不跟他們一樣當政治負心漢。

林楚茵也質疑，還是國民黨為了搶位子矇起良心，硬是要幫新北市長侯友宜落跑鋪路選總統。