快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

雲林議員涉貪汙案3議員 分屬不同黨團背景的元老

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
親綠的縣議員許留賓被以30萬元交保。記者陳苡葳／翻攝
親綠的縣議員許留賓被以30萬元交保。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣議長沈宗隆和議員涉疑收賄案，除了議長是國民黨籍的多屆議員元老，另3名涉案的議員許留賓、黃文祥、王又民則在議會分屬不同黨團，檢調透露，可能為達到修訂法條目的，才以議長為首向各黨團行賄，相關事證仍將進一步追查。

雲林縣議會爆發集體收賄案，主要是為讓建造風電機組的達德公司順利取得建照和使用執照才行賄議員，據了解，涉案的包括被聲押的議長沈宗隆是國民黨籍，除曾擔任土庫鎮長、鎮代之外，也是議會七屆元老，更已擔任三屆議長，最近他在公開場合力挺並發表黨主席朱立倫選總統的言論，受到各界矚目。

涉案議員王又民，是國民黨籍也是議會民意聯盟發起人兼總召，曾任2屆斗六市民代表、4屆議員，這次因涉案較明確，和議長沈宗隆一併被聲押。

另外，目前擔任議會誠信盟總召的議員黃文祥，曾任兩屆水林鄉民代表，如今也是議會4屆元老。另一名涉案的議員許留賓是親綠的議員，曾任兩屆麥寮鄉民代表，轉戰議員成功，這次以無黨籍身份參選獲得連任。民進黨雲林縣黨表示，由於許留賓並非民進黨員也非民進黨團，因此不予評論。

全案共有6人被聲押，包括雲林縣議長沈宗隆、議員王又民、達德潘姓主管、游姓姊妹及一名擔任白手套的鍾姓下游廠商共6人，被依違反貪污治罪條例犯、商業會計法重大等罪犯嫌重大、有串證之虞聲押，雲林地方法院預定今天下午開聲押庭審理。

國民黨籍雲林縣議長沈宗隆涉收賄今天被聲押。記者蔡維斌／翻攝
國民黨籍雲林縣議長沈宗隆涉收賄今天被聲押。記者蔡維斌／翻攝
親藍的議會誠信盟縣議員黃文祥被以30萬元交保。記者陳苡葳／翻攝
親藍的議會誠信盟縣議員黃文祥被以30萬元交保。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員王又民是國民黨籍，也是議會民意聯盟發起人兼總召，因涉案被聲押。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員王又民是國民黨籍，也是議會民意聯盟發起人兼總召，因涉案被聲押。記者蔡維斌／翻攝

議員 雲林 國民黨

延伸閱讀

風電公司涉行賄雲縣議員向縣府施壓 府方曝光原因

雲林縣議會集體收賄案 游姓姊妹居中牽線是破口

雲林議長沈宗隆收賄案 檢方追查2600萬元金流

雲林風力發電行賄案涉開發中離岸風場 能源局：不影響

相關新聞

直播最新／兩岸恢復直航「10+13」方案 陸委會下午4點說明

疫情趨緩，行政院長陳建仁今天在行政院會指示，陸委會會同交通部、衛福部，就「恢復兩岸空運客運航點」各層面交流進行評估及規畫...

立院審移民法 保護受家暴離婚外配朝野立委有共識

立法院內政委員會今天審查入出國及移民法部分條文修正草案，朝野立委協商有共識，為保障受家暴的外籍配偶居留權益，修正放寬因家...

雲林議員涉貪汙案3議員 分屬不同黨團背景的元老

雲林縣議長沈宗隆和議員涉疑收賄案，除了議長是國民黨籍的多屆議員元老，另3名涉案的議員許留賓、黃文祥、王又民則在議會分屬不...

蔡總統擬會麥卡錫引中國不滿 外交部：無權對台指點

總統蔡英文4月初擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤。外交部今天表示，總統出訪及過境安排按照慣例進行，將在定案後適時向外...

民進黨：不建議議員選立委是「誠信條款」國民黨勿裝懂

民進黨新聞部主任張志豪今天表示，國民黨部分人士刻意扭曲本黨中執會通過的「誠信條款」原意，請國民黨相關人士不要不懂裝懂，製...

中國海外警察網攻台華語中心 外交部：僑務影響不大

僑委會委員長徐佳青今天指出，中國透過海外警察服務站對台統戰，對法國台灣華語文學習中心發動駭客攻擊。外交部發言人劉永健今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦