雲林議員涉貪汙案3議員 分屬不同黨團背景的元老

雲林縣議長沈宗隆和議員涉疑收賄案，除了議長是國民黨籍的多屆議員元老，另3名涉案的議員許留賓、黃文祥、王又民則在議會分屬不同黨團，檢調透露，可能為達到修訂法條目的，才以議長為首向各黨團行賄，相關事證仍將進一步追查。

雲林縣議會爆發集體收賄案，主要是為讓建造風電機組的達德公司順利取得建照和使用執照才行賄議員，據了解，涉案的包括被聲押的議長沈宗隆是國民黨籍，除曾擔任土庫鎮長、鎮代之外，也是議會七屆元老，更已擔任三屆議長，最近他在公開場合力挺並發表黨主席朱立倫選總統的言論，受到各界矚目。

涉案議員王又民，是國民黨籍也是議會民意聯盟發起人兼總召，曾任2屆斗六市民代表、4屆議員，這次因涉案較明確，和議長沈宗隆一併被聲押。

另外，目前擔任議會誠信盟總召的議員黃文祥，曾任兩屆水林鄉民代表，如今也是議會4屆元老。另一名涉案的議員許留賓是親綠的議員，曾任兩屆麥寮鄉民代表，轉戰議員成功，這次以無黨籍身份參選獲得連任。民進黨雲林縣黨表示，由於許留賓並非民進黨員也非民進黨團，因此不予評論。