民進黨：不建議議員選立委是「誠信條款」國民黨勿裝懂
民進黨新聞部主任張志豪今天表示，國民黨部分人士刻意扭曲本黨中執會通過的「誠信條款」原意，請國民黨相關人士不要不懂裝懂，製造扭曲事實的言論，奉勸國民黨應該好好面對自己的初選制度，是否保有公平公正；相較國民黨，民進黨有完善的公平公正初選制度，依照期程，仍會考量各選區的情形，進行初選與提名作業，找出最優秀的人選。
張志豪指出，昨天中執會通過的「誠信條款」主要是不建議現任議員參與本次立委選舉，屬原則性的宣示，會送交提名策略小組作為協調時參考，艱困選區或沒有黨現任立委的選區除外。反觀國民黨，包括新北市長侯友宜、議員徐巧芯、游淑慧等多位國民黨人士都蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職，揪團玩起「Running KMT全員逃走中」。
張志豪說，尤其國民黨立委王鴻薇等人已經落跑，台北市議員徐巧芯也可能落跑，甚至新北市長侯友宜都可能落跑，市長剛連任不久，可能連市議會第一次定期會都還沒開就落跑，恐怕有負選民之託。
張志豪表示，民進黨誠信條款的宣示，讓大家看到誠信條款和國民黨大局條款在價值態度上有明顯的不同，更是為了給支持者一個交代，國民黨大局條款的制度沒有、規矩沒有，誠信更沒有，人民要怎麼相信自己不會選出個落跑民代？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言