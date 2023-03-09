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民進黨：不建議議員選立委是「誠信條款」國民黨勿裝懂

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新聞部主任兼發言人張志豪。本報系資料照
民進黨新聞部主任兼發言人張志豪。本報系資料照

民進黨新聞部主任張志豪今天表示，國民黨部分人士刻意扭曲本黨中執會通過的「誠信條款」原意，請國民黨相關人士不要不懂裝懂，製造扭曲事實的言論，奉勸國民黨應該好好面對自己的初選制度，是否保有公平公正；相較國民黨，民進黨有完善的公平公正初選制度，依照期程，仍會考量各選區的情形，進行初選與提名作業，找出最優秀的人選。

張志豪指出，昨天中執會通過的「誠信條款」主要是不建議現任議員參與本次立委選舉，屬原則性的宣示，會送交提名策略小組作為協調時參考，艱困選區或沒有黨現任立委的選區除外。反觀國民黨，包括新北市長侯友宜、議員徐巧芯、游淑慧等多位國民黨人士都蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職，揪團玩起「Running KMT全員逃走中」。

張志豪說，尤其國民黨立委王鴻薇等人已經落跑，台北市議員徐巧芯也可能落跑，甚至新北市長侯友宜都可能落跑，市長剛連任不久，可能連市議會第一次定期會都還沒開就落跑，恐怕有負選民之託。

張志豪表示，民進黨誠信條款的宣示，讓大家看到誠信條款和國民黨大局條款在價值態度上有明顯的不同，更是為了給支持者一個交代，國民黨大局條款的制度沒有、規矩沒有，誠信更沒有，人民要怎麼相信自己不會選出個落跑民代？

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