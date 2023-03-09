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竹縣網球場疑似致選手受傷 民進黨批楊文科擺爛

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
竹縣網球場疑似致選手受傷，民進黨批楊文科擺爛。圖／民進黨提供
竹縣網球場疑似致選手受傷，民進黨批楊文科擺爛。圖／民進黨提供

全國中等學校運動會正舉辦資格賽，卻疑似因網球比賽場地問題導致選手受傷。民進黨發言人張志豪、新竹市前議員李妍慧今天在中央黨部召開記者會，批評新竹縣政府發包工程「四大擺爛」，未盡監督之責，要求縣長楊文科說清楚講明白。

張志豪指出，每年一度的全中運是體育界盛事，中央不僅把賽事的建設補助從7千萬提升到1億6千萬，更額外補助國立竹北高中等9間學校體育場地設施整建超過5500萬，結果因為新竹縣政府擺爛，竟換來高風險場地，造成選手受傷，離譜至極，楊文科還後知後覺，應該親自對選手道歉，而不是透過臉書直播，從國民黨籍前鎮長張順朋的臉書可佐證，網球場原預計去年12月完工，卻拖到今年3月，甚至延至比賽前才倉促驗收、未達比賽標準，明顯就是新竹縣長擺爛怠忽監督之責。

李妍慧表示，竹縣對全中運就是「四大擺爛」：第一，場地選擇擺爛，為何選人工草皮球場比賽？球員沒經驗、不適應，且跟高中組不同場地；第二，專業度擺爛：為什麼沒有專業運動委員的參與及審查？場地未完成誰允許比賽？部分驗收可以比賽？發生事故場地主辦單位不用負責？

李妍慧說，第三是拖時間擺爛：拖時間，毫無行程效率，工程拖、驗收拖、連決策也拖，有選手受傷卻拖到第4天縣府才決議停賽、延賽，罔顧選手安全，整個新竹縣府在放空？網球資格賽打到3月8日，但楊文科3月7日就已出國去紐西蘭玩；第四，道歉甩鍋擺爛：縣府一句道歉就了事？這是負責任的態度嗎？延賽費用由體育署買單，縣府都沒有責任？事後的檢討報告？完整的施工過程跟缺失檢討？竹東場地何時完成？有無專業檢驗？

新竹 楊文科 李妍慧

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