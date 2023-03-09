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才說兩岸16直航點解禁有前提 政院：這是我方善意回應

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供
行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天在行政院會指示陸委會，評估規畫「恢復兩岸空運客運航點」各層面交流，陸委會將於下午4點說明。不過，陳建仁周二在立法院備詢時才質疑對岸「口惠而實不至」，是否已與對岸有溝通談判？行政院代理發言人羅秉成說，這是我方提出的善意回應，希望加速協助兩岸交流。

陸方日前透過「海峽兩岸空運協議」致函台灣，盼可優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航點，也表態歡迎陸客來台。

國民黨立委林思銘日前質詢時指出，台商去對岸交流後，帶回的說法是陸方對開放團客進出已釋出善意，是台灣方面沒有表示。陸委會邱太三當時答「但我們沒看到，他們還是沒解禁」，只是口頭上講，都沒有具體行動；陳建仁對此也質疑，「口惠而實不至」。

陳建仁今天在院會表示，兩岸空運航點恢復除疫情因素外，尚涉及諸多層面，陸委會提出恢復兩岸空運客運航點規畫，已綜合各方面考量，盡量將陸方日前提出恢復航點建議納入，可說展現我方最大善意，疫後兩岸交流恢復、秩序維護需要雙方共同努力，相互展現善意。

交通部日前表示，台灣迎陸客，但必須中國先宣布開放團客及自由行，雙方都要努力。針對這兩天的過程為何出現轉折，羅秉成今天在院會後記者會表示，台灣疫情在這一波控制下趨於穩定，擴大疫苗接種運動正在推廣，種種因素加起來，考量兩岸相關互動因素，這是我方提出一個善意回應，希望加速、協助兩岸交流。

至於兩岸各層面交流會恢復到什麼程度、哪些航點會增加、開放觀光是否也包含在內，羅秉成表示，下午4點陸委會會完整說明。

陸委會 陳建仁 羅秉成

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