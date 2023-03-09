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響應賴清德黨務改革 郭貞慧簽學倫聲明書參選立委

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統賴清德就任民進黨主席後，拍板未來黨內提名公職參選人應簽署「學位論文學術倫理聲明書」。被視為挺賴人馬的台南市第一選區立委參選人郭貞慧（右二）今天主動響應民進黨學倫規定，簽署學術倫理切記書，也肯定賴清德改革黨務的決心。圖／郭貞慧競選辦公室提供
副總統賴清德就任民進黨主席後，拍板未來黨內提名公職參選人應簽署「學位論文學術倫理聲明書」。被視為挺賴人馬的台南市第一選區立委參選人郭貞慧（右二）今天主動響應民進黨學倫規定，簽署學術倫理切記書，也肯定賴清德改革黨務的決心。圖／郭貞慧競選辦公室提供

「論文門」重創民進黨去年地方選舉，民進黨主席賴清德上任後，拍板未來黨內提名公職參選人應簽署「學位論文學術倫理聲明書」。被視為挺賴人馬的台南市第一選區立委參選人郭貞慧今天主動響應民進黨學倫規定，簽署學術倫理切記書，也肯定賴清德改革黨務的決心。

台南市前觀旅局長郭貞慧投入台南黨內立委初選，將挑戰現任立委賴惠員。郭貞慧今天舉行記者會表示，現今社會公開透明，參選人的學術背景非常容易被檢驗。她在成功大學取得碩士學位，學位論文題目是以「非政府組織台日交流」經驗為主題，目前是台灣原創，沒有人寫過相關議題。郭貞慧的成大指導教授王明隆也特別透過影片，保證郭的論文的原創性。

與會的台灣教授協會會長陳俐甫表示，「民無信不立」，若是政治人物連最基本的學術倫理都不能遵守，要民眾如何信任政治人物。賴清德主動提出學術倫理改革，由台灣最大政黨率先作為表率，台教會給予肯定，也希望其他政黨與政治人物可以跟進，也呼籲應該用最高標準要求公職人員的學術倫理。

台灣智庫諮詢委員董立文也說，賴清德此次提出的學倫標準，比學術圈還要嚴苛，要給予肯定。不過，董立文也呼籲教育部，應擬定學術倫理對於抄襲的認定，他以南投縣長許淑華與前新竹市長林智堅為例，兩位都有涉嫌抄襲，但台大與逢甲對於抄襲的認定比例不同，也影響了學位撤銷與否。董立文強調，高等教育的標準應該要一致，否則學術圈也會無所適從。

台灣韜略學會副秘書長吳瑟致則表示，成功大學對於學術倫理的嚴謹在學界是有名的，能從成大畢業，肯定是花了不少心血。郭貞慧此次願意用負責的態度面對自己的學術論文，相信日後她也能用同樣的態度從事政治工作。

賴清德 論文抄襲

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