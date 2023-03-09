王建煊：選上第一年和對岸談判統一、蓋萬戶老人安養

監察院前院長王建煊日前宣布參選總統，主張兩岸和平統一。王建煊今在直播節目中受訪時表示，如對岸武統爆發戰爭，對不起台灣人民，因此如果當選，第一年就會邀各黨派討論，和對岸進行和平統一的談判。另王建煊也說，將釋出國有地，蓋萬戶老人安養機構，實踐高齡尊嚴、老有所終。

王建煊今到「千秋萬事」節目，接受主持人王淺秋訪問。王建煊表示，現兩岸關係緊張，美國還要把台灣當火藥庫，把彈藥放台灣，如果真得打起來，老百姓生活都完蛋，政治人物們怎麼對得起台灣人。

王建煊表示，若當選總統，第一年就會組織小組，邀各黨派討論，與對岸談判統一事項，且一定是長期多輪談判，每次談判都會將結果帶回布國內討論、再談判，而包括民主、宗教與新聞自由等，都可以透過談判表達民眾心聲。

王建煊強調，參選沒一絲一毫為自己，而是認為台灣現面臨非常困難、危險的局面，如果他是為了私心，上一屆、上上屆總統，他出來選機會更大。

從事慈善多年的王建煊也表示，自己沒小孩，累積做慈善超過一億，金額不是非常多，但對公務員來說是一輩子累積，他成立六個慈善基金會，其中三個在台灣、關注老人照護問題，也成立戶數不多的老人照顧機構天使居。

王建煊指出，若當選總統，也會釋出國有土地，政府編預算去蓋老人安養機構，至少蓋幾萬戶，實現老有所終，他認為此政見許多老人能得救，民眾應都樂見。

被問到為何不以新黨黨籍參選，王建煊也表示，他已不參與新黨活動許多年，現在若要用新黨黨籍，「過去新黨做的事都要揹到身上」，就不參加了。