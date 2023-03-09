蔡英文4月赴美會面麥卡錫 胡采蘋推測：跟烏克蘭戰場有關

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，計畫於4月在加州會見蔡英文總統，且不排除日後訪台的可能性。對此，財經媒體人胡采蘋表示，最近美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣，再加上麥卡錫和蔡英文會面，「這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關」。

胡采蘋昨（8）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文，提到俄羅斯眼看就要彈盡援絕，新一代坦克車全毀，舊一代的也半毀了，目前在烏克蘭戰場跑的是1960年代的T-62老坦克，「都50歲的老車，還有二戰後的爺爺戰車也跑出來」。

胡采蘋談到前陣子瓦格納傭兵團暴怒，公開抨擊俄軍彈藥全是生鏽不能用的東西，結果俄軍的回覆是，「並不是針對你，我們也這樣」。胡采蘋直言，「現在一代軍武大國，幾乎是把冷戰時沒拿來打美國的武器都打完了，俄羅斯真的只剩下核武，這個國家也算是完了，100年內都不會恢復」。 美國聯邦眾議院議長麥卡錫。 美聯社

「俄羅斯還能不能繼續打下去，北約能不能春季大決戰結束戰爭？」胡采蘋透露目前的關鍵就是中國軍援，如果北京決定軍援俄羅斯，那就還有得打。

胡采蘋指出現在歐美彈藥庫存已經逐漸下降，假設美國要增加軍援烏克蘭，台海就不能出事。此外，胡采蘋表示軍用晶片面臨大缺貨，海馬斯、導引式多管火箭、標槍、刺針飛彈都在警戒水位，而且軍武製造每年有定量，生產一定是趕不上消耗的速度，「連母雞都趕不出蛋來，海馬斯怎麼可能說跟上就跟上」。

胡采蘋推測白宮現在對北京極限施壓，就是要讓台灣在這段時間爭取很多東西，其中最要緊的是軍武，台灣最好能拿到全亞洲的美軍彈藥，甚至爭取成為美軍的軍火供應鏈，在本地製造武器，提供其他戰場使用，一旦台海發生危機，我們自己也能補上軍火，「戰爭不是你想避戰就能避戰，你得先想怎麼打贏」。