快訊

「對柯最有意見」連勝文今稱為國民黨 2024願合作柯文哲

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

兩岸恢復直航點「10+13」方案 陸委會宣布明起實施

蔡英文4月赴美會面麥卡錫 胡采蘋推測：跟烏克蘭戰場有關

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，計畫於4月在加州會見蔡英文總統，且不排除日後訪台的可能性。對此，財經媒體人胡采蘋表示，最近美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣，再加上麥卡錫和蔡英文會面，「這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關」。

胡采蘋昨（8）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文，提到俄羅斯眼看就要彈盡援絕，新一代坦克車全毀，舊一代的也半毀了，目前在烏克蘭戰場跑的是1960年代的T-62老坦克，「都50歲的老車，還有二戰後的爺爺戰車也跑出來」。

胡采蘋談到前陣子瓦格納傭兵團暴怒，公開抨擊俄軍彈藥全是生鏽不能用的東西，結果俄軍的回覆是，「並不是針對你，我們也這樣」。胡采蘋直言，「現在一代軍武大國，幾乎是把冷戰時沒拿來打美國的武器都打完了，俄羅斯真的只剩下核武，這個國家也算是完了，100年內都不會恢復」。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫。 美聯社
美國聯邦眾議院議長麥卡錫。 美聯社

「俄羅斯還能不能繼續打下去，北約能不能春季大決戰結束戰爭？」胡采蘋透露目前的關鍵就是中國軍援，如果北京決定軍援俄羅斯，那就還有得打。

胡采蘋指出現在歐美彈藥庫存已經逐漸下降，假設美國要增加軍援烏克蘭，台海就不能出事。此外，胡采蘋表示軍用晶片面臨大缺貨，海馬斯、導引式多管火箭、標槍、刺針飛彈都在警戒水位，而且軍武製造每年有定量，生產一定是趕不上消耗的速度，「連母雞都趕不出蛋來，海馬斯怎麼可能說跟上就跟上」。

胡采蘋推測白宮現在對北京極限施壓，就是要讓台灣在這段時間爭取很多東西，其中最要緊的是軍武，台灣最好能拿到全亞洲的美軍彈藥，甚至爭取成為美軍的軍火供應鏈，在本地製造武器，提供其他戰場使用，一旦台海發生危機，我們自己也能補上軍火，「戰爭不是你想避戰就能避戰，你得先想怎麼打贏」。

美國 蔡英文 烏克蘭 麥卡錫

延伸閱讀

蔡總統赴美見議長 專家：外交突破

證實將在美會晤蔡英文 可能訪台？麥卡錫：中國管不了我去哪

蔡總統加州會麥卡錫 美國務院強調符合長年政策

金融時報：蔡英文赴美會眾院議長 目的在避免激怒大陸

相關新聞

明起實施！陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案

陸委會新任副主委兼發言人詹志宏9日下午宣布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，採「10+13」方案　，將於3月10日（明日）...

柯文哲訪美行程傳屢遭「已讀不回」 民眾黨出聲了

媒體報導台灣民眾黨主席柯文哲4月訪美安排未如預期順利。柯文哲辦公室發言人陳智菡今天表示，許多會晤人員與參訪細節都仍在確認...

直播最新／兩岸恢復直航「10+13」方案 陸委會下午4點說明

疫情趨緩，行政院長陳建仁今天在行政院會指示，陸委會會同交通部、衛福部，就「恢復兩岸空運客運航點」各層面交流進行評估及規畫...

德國檢察長來作客 法務部：台德體系共同打擊數位犯罪

德國巴伐利亞邦三大高等檢察署之一班堡（Bamberg）高等檢察署檢察長Wolfgang Gründler 、副檢察長Th...

「民進黨大局條款」揭高雄二選區初選內戰 現任立委說話了

民進黨中執會昨祭出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，被視為民進黨版「大局條款」；對此，為拚高雄立委第二選...

蔡英文4月赴美會面麥卡錫 胡采蘋推測：跟烏克蘭戰場有關

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，計畫於4月在加州會見總統蔡英文，且不排除日後訪台的可能性。對此，財經媒體人胡采蘋表示，最近美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣，再加上麥卡錫和蔡英文會面，「這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦