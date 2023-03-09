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恢復兩岸直航點有譜 政院：陸委會下午4時說明

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恢復兩岸直航點有譜 政院：陸委會下午4時說明

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影

疫情趨緩，行政院長陳建仁今天在行政院會指示，陸委會會同交通部、衛福部，就「恢復兩岸空運客運航點」各層面交流進行評估及規畫。相關完整內容及細節，陸委會將於下午4點舉行記者會說明。

行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會轉述，陳建仁表示，總統去年國慶談話時指出，兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續交流。近月來，我方已陸續放寬對岸人員入境限制，並逐步放寬小三通運作，在疫情進一步趨緩下，請相關機關持續就恢復兩岸各層面交流進行評估及規畫。

陳建仁表示，兩岸空運航點恢復除疫情因素外，尚涉及諸多層面，陸委會提出恢復兩岸空運客運航點規劃，已綜合各方面考量，盡量將陸方日前提出恢復航點建議納入，可說展現我方最大善意，疫後兩岸交流恢復、秩序維護需要雙方共同努力，相互展現善意。

陳建仁表示，希望在此恢復航點基礎上，逐步增加雙方善意和良性互動，恢復兩岸空運客運航點最重要考量仍須回歸民眾需求，提供台商、台生往返兩岸便利，減少舟車勞頓之苦，節省旅運與營商成本，照顧生活交流所需。請相關機關務必做好各項執行安排，讓計畫可盡快順利實施，相關完整內容及細節請陸委會會同交通部、衛福部儘速對外宣布。

陸委會 陳建仁

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