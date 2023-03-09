台灣華語文學習中心遭網路攻擊 徐佳青：法警方證實中共駭攻

立法院外交及國防委員會邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況並備質詢，徐佳青表示中國海外警察服務站最近對法國的「台灣華語文學習中心」進行網路攻擊，是中共干預我僑務活動的最新態勢，僑委會戒備加強僑校資安，並表示中共對台灣的威脅未曾停歇，中共持續透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，影響傳統僑社對我立場。

【中央社／台北9日電】

僑委會委員長徐佳青今天表示，中共對台威脅未曾停歇，透過各類統戰手法企圖奪取海外僑社主導權，並影響對台立場，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方即證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。

僑務委員會委員長徐佳青上午赴立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。

徐佳青指出，中共對台威脅仍未曾停歇，透過軍事威脅暨經貿阻礙措施持續對台施加壓力，在僑務工作主要場域透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，並影響傳統僑社對台立場。

徐佳青提到，中共近年更於海外設置「海外警察服務站」，在服務僑民名義下，從事諸如策誘犯罪民眾返國及監控海外移民等工作，最近台灣在法國的「台灣華語文學習中心」即受到網路攻擊，足見中共滲透友台僑界及干預台灣僑務活動的最新態勢。

徐佳青答覆無黨籍立委林昶佐質詢時指出，法國巴黎的台灣華語文學習中心網站及臉書，去年4月受到駭客攻擊，第一時間已請學校透過正常程序向警方報案，當地警方循線追查後，發現是來自中共在海外的警察服務站發動駭客攻擊，事後僑委會資訊處、外交部駐法國代表處均協助提升資安，防範威脅。

徐佳青說，澳洲、加拿大、中南美洲等地，也都曾出現過類似狀態。

徐佳青答覆民眾黨立委邱臣遠質詢時指出，去年法國台灣華語文學習中心遭駭客攻擊後，已大幅提升海外僑校的資安，同時也提醒僑團與中國商會及相關團體互動時，務必提高警覺。