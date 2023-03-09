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綠版「大局條款」 藍委：難道民進黨不重視世代交替？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨昨中執會提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，被視為民進黨版「大局條款」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今在立法院受訪時表示，「難道民進黨不重視世代交替？」。本報資料照片
民進黨昨中執會提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，被視為民進黨版「大局條款」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今在立法院受訪時表示，「難道民進黨不重視世代交替？」。本報資料照片

民進黨中執會昨提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，雖無強制力，但被視為民進黨版「大局條款」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今在立法院受訪時表示，「難道民進黨不重視世代交替？」，民進黨提此款是要操作選戰議題策略，而綠營民代過去落跑斑斑可考，將來也會一起檢視。

上月傳出國民黨有意制定「大局條款」，對現任黨籍市議員轉戰立委不利，不過昨藍、綠立委初選辦法開跑後，藍營維持黨章，反而是民進黨主席賴清德提出「大局條款」建議。

曾銘宗表示，民進黨此提案有其策略性，是將來要操作議題和選戰策略，而他要問「難道民進黨就不重視世代交替嗎？」，且綠營市議員、立委過去落跑斑斑可考，將來也會提出檢視。

媒體也問到，國民黨秘書長黃健庭昨說黨主席朱立倫不納入總統人選名調，對於呼聲高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘，建議應如何整合及提名？

曾銘宗回應表示，國民黨是有制度政黨，到時會有公開透明機制，徵選出最強候選人，至於傳出希望徵召，不管是誰，前提是黨內要有共識，到時候會不會有共識，也尊重黨中央。

昨參與國民黨中常會的立委也表示，昨天會上有討論，接下來總統人選提名辦法，將會徵詢現在所有表態爭取的人選，以及所有藍營縣市首長意見，凝聚共識。

民進黨 國民黨 曾銘宗

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