綠版「大局條款」 藍委：難道民進黨不重視世代交替？

民進黨中執會昨提出「不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外」，雖無強制力，但被視為民進黨版「大局條款」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今在立法院受訪時表示，「難道民進黨不重視世代交替？」，民進黨提此款是要操作選戰議題策略，而綠營民代過去落跑斑斑可考，將來也會一起檢視。

上月傳出國民黨有意制定「大局條款」，對現任黨籍市議員轉戰立委不利，不過昨藍、綠立委初選辦法開跑後，藍營維持黨章，反而是民進黨主席賴清德提出「大局條款」建議。

曾銘宗表示，民進黨此提案有其策略性，是將來要操作議題和選戰策略，而他要問「難道民進黨就不重視世代交替嗎？」，且綠營市議員、立委過去落跑斑斑可考，將來也會提出檢視。

媒體也問到，國民黨秘書長黃健庭昨說黨主席朱立倫不納入總統人選名調，對於呼聲高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘，建議應如何整合及提名？

曾銘宗回應表示，國民黨是有制度政黨，到時會有公開透明機制，徵選出最強候選人，至於傳出希望徵召，不管是誰，前提是黨內要有共識，到時候會不會有共識，也尊重黨中央。

昨參與國民黨中常會的立委也表示，昨天會上有討論，接下來總統人選提名辦法，將會徵詢現在所有表態爭取的人選，以及所有藍營縣市首長意見，凝聚共識。