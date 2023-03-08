快訊

明仁會百名旗袍辣妹「身高計費」 站3.5小時行情曝網驚：好廉價

經典賽Live／達到被扣倒門檻 六局上1:11落後巴拿馬

黃國書「無法登記」民進黨內初選 李天生：黨中央決定是否禮讓

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
民進黨在台中立委第六選區將開放初選登記，而已無黨籍身分的立委黃國書則無法登記，但是否合作，仍待民進黨中央決定。圖／聯合報系資料照片
民進黨在台中立委第六選區將開放初選登記，而已無黨籍身分的立委黃國書則無法登記，但是否合作，仍待民進黨中央決定。圖／聯合報系資料照片

民進黨2024區域立委提名作業，中執會今拍板「不建議現任議員參加2024立委」，艱困選區或黨內現任立委的選區除外。辦法一出，民進黨台中第六選區是否禮讓黃國書？市黨部主委李天生說，黃國書非民進黨員，「無法登記」，未來禮讓與否，都由黨中央決定。黃國書表示，沒有自我的考量，一切尊重民進黨中央決定。

民進黨中執會今討論立委提名，據與會者轉述，黨主席賴清德主動說，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外，最後通過。民進黨預定3月20至24日開放黨員領表登記初選，4月中初選協調，再依結果辦民調，5月中旬公告提名。

台中市六選區立委黃國書，因「線民案」宣布「三退」，退出民進黨、退出立院黨團運作、退出立委選舉，但黃日前向媒體表示，「有責任替綠營守住關鍵一席」，是否參選沒說死，且勤跑選區，地方政界多認定黃會爭取連任。

中執會通過的「原則性宣示」是否影響台中第六選區初選？李天生說，今天的結論不適用在第六選區，市黨部仍辦理初選登記，黃國書非民進黨員，「無法登記」，未來禮讓與否，都由黨中央決定。任現議員江肇國、黃守達可能參選。

市議員江肇國說，一定遵守中央規範，這段期間會持續聽取地方民意。

黃守達建議黨中央表態，把黃國書納入初選考量，贏了南投補選後正是整合時機。黃守達說，若登記初選前，黨中央沒有明確態度，他會登記黨內初選。

民進黨台中市議員黃守達(圖左)、江肇國(圖右)，也被地方政界視為出線立委第六選區的可能人選。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員黃守達(圖左)、江肇國(圖右)，也被地方政界視為出線立委第六選區的可能人選。記者陳秋雲/攝影

民進黨 黃國書 台中市

延伸閱讀

黃國書爭議 前綠委謝欣霓：中執會不該因派系利益卡年輕議員

幼園師生比1:12怎執行？潘文忠拋3方針 3月底講細節

台中6選區民調黃國書勝 基層籲黃「勇敢」爭取連任

本土社團勸進爭取連任 立委黃國書：有責任守住關鍵一席

相關新聞

黃國書「無法登記」民進黨內初選 李天生：黨中央決定是否禮讓

民進黨2024區域立委提名作業，中執會今拍板「不建議現任議員參加2024立委」，艱困選區或黨內現任立委的選區除外。辦法一...

民進黨籲現任議員不落跑 藍營：沒收初選兼擋侯友宜

民進黨中執會8日通過成立「2024大選提名策略小組」，提名採「誠信條款」，指現任議員剛當選卻即投入立委選舉，影響社會觀感...

接小英之友會榮譽總會長 陳時中：若賴清德出線將力挺

前衛福部長陳時中今天接棒行政院長陳建仁、擔任小英之友會榮譽總會長。對於副總統賴清德被看好代表民進黨出征2024，陳時中說...

吳釗燮：中國無權決定台灣如何與國際社會交往

外交部長吳釗燮近日接受英國「經濟學人」專訪表示，中國無權決定台灣如何與國際社會交往，台灣歡迎任何國際友人來訪，國際友人以...

蔡總統赴美見議長 專家：外交突破

蔡總統赴美會見眾議院新任議長麥卡錫，將可歷史留名？針對金融時報7日獨家報導，總統蔡英文將於4月訪美，與眾議院議長麥卡錫碰面，總統府也證實並將對外說明。對此，專家受訪時認為，蔡總統此行雖是會見國會議員，但首次見到議長也是外交突破，至於是否因此獲得好處，要從接待規格與後續美方政策判斷。

民進黨決議「不建議現任議員選立委」 實則是劍指侯友宜？

民進黨中執會今（8日）天決議，「不建議現任議員參與本次立委選舉」，此舉看似是要求黨籍議員「忠於職守」，不要落跑，但實則是劍指國民黨。因為以現在的立委席次分布看，民進黨現任的區域立委占絕對多數，需要找「議員挑戰」的情況本就不多；更進一步看，訴求「不落跑」，也隱約顯露民進黨總統選戰的一大主軸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦