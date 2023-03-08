黃國書「無法登記」民進黨內初選 李天生：黨中央決定是否禮讓
民進黨2024區域立委提名作業，中執會今拍板「不建議現任議員參加2024立委」，艱困選區或黨內現任立委的選區除外。辦法一出，民進黨台中第六選區是否禮讓黃國書？市黨部主委李天生說，黃國書非民進黨員，「無法登記」，未來禮讓與否，都由黨中央決定。黃國書表示，沒有自我的考量，一切尊重民進黨中央決定。
民進黨中執會今討論立委提名，據與會者轉述，黨主席賴清德主動說，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外，最後通過。民進黨預定3月20至24日開放黨員領表登記初選，4月中初選協調，再依結果辦民調，5月中旬公告提名。
台中市六選區立委黃國書，因「線民案」宣布「三退」，退出民進黨、退出立院黨團運作、退出立委選舉，但黃日前向媒體表示，「有責任替綠營守住關鍵一席」，是否參選沒說死，且勤跑選區，地方政界多認定黃會爭取連任。
中執會通過的「原則性宣示」是否影響台中第六選區初選？李天生說，今天的結論不適用在第六選區，市黨部仍辦理初選登記，黃國書非民進黨員，「無法登記」，未來禮讓與否，都由黨中央決定。任現議員江肇國、黃守達可能參選。
市議員江肇國說，一定遵守中央規範，這段期間會持續聽取地方民意。
黃守達建議黨中央表態，把黃國書納入初選考量，贏了南投補選後正是整合時機。黃守達說，若登記初選前，黨中央沒有明確態度，他會登記黨內初選。
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