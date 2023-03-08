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民進黨籲現任議員不落跑 藍營：沒收初選兼擋侯友宜

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨主席賴清德今在中執會訴求，不建議現任議員「落跑」參選立委，被指劍指侯友宜。 圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德今在中執會訴求，不建議現任議員「落跑」參選立委，被指劍指侯友宜。 圖／聯合報系資料照片

民進黨中執會8日通過成立「2024大選提名策略小組」，提名採「誠信條款」，指現任議員剛當選卻即投入立委選舉，影響社會觀感，不建議現任議員參與這次立委選舉，才能與國民黨區隔。國民黨台中市黨部主委顏文正說，民進黨分明是要「保障現任」、「沒收初選」兼擋侯友宜，卻說得一口「誠信」，請選民看清哪一黨才是民主。

民進黨中執會列出16個「艱困」選區，其中包括台中市立委第三、八選區，現任分別是國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣，採主席徵召。八選區民進黨有議員謝志忠、三選區有蕭隆澤與周永鴻，各有支持者點名參選立委。

據與會者轉述，民進黨主席賴清德今在中執會訴求「不落跑」，不建議現任議員參與這次立委選舉。民進黨中執委還說，民進黨須跟國民黨有區隔，像台北市議員徐巧芯、新北市長侯友宜等人，明明另有規劃，2022還參選，影響社會觀感且有負選所託。

國民黨台中黨部主委顏文正說，民進黨不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外，明明就是保障現任、「沒收初選」，還甩鍋給國民黨。他呼籲大家看清楚，看清之後，就知道誰比較民主。

民進黨 國民黨 議員

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