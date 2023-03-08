南達科他州通過友台共同決議案 駐丹佛辦事處到場見證
南達科他州議會參眾院2日通過友台共同決議案，駐丹佛辦事處長黃世昌率駐丹佛辦事處團隊到場觀禮，見證南達州議會三讀通過友台聯合決議案，並拜會副州長羅登（Larry Rhoden）、眾議院議長巴妥士（Hugh Bartels）等高層。
外交部今天表示，台灣與南達州1984年締結為姊妹州，今年是締結39週年；共同決議案中提到台灣與南達科他州是共享自由、民主、法治及人權等核心價值的好夥伴，雙方有穩健的雙邊貿易關係。
外交部指，台灣是南達州第七大貿易進口國，此項決議案支持台美21世紀貿易倡議，並表達南達科他州人民深信，在此架構下發展台美經貿合作，將有助雙邊產業創意發想及經濟成長。
外交部表示，該決議支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，也說明台灣向來是國際社會和平穩定的貢獻者，總在他國有需求時不吝援助，且也是全球高科技和綠能產業的樞紐；南達州議會支持台灣參與各種攸關全球人民健康、安全及福祉的國際組織。
黃世昌感謝南達科他州參眾議員們一致鼓掌通過友台共同決議案，熱情挺台。黃世昌今表示，台灣與南達科他州締結姊妹州近四十年來關係篤密，此時正逢全球貿易和供應鏈重組之際，雙方合作應該更廣泛、緊密，盼與南達科他州強化學術交流和產業合作，增進雙邊貿易投資關係，共創雙贏。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言