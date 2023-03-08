南達科他州通過友台共同決議案 駐丹佛辦事處到場見證

南達科他州議會參眾院2日通過友台共同決議案，駐丹佛辦事處長黃世昌率駐丹佛辦事處團隊到場觀禮，見證南達州議會三讀通過友台聯合決議案，並拜會副州長羅登（Larry Rhoden）、眾議院議長巴妥士（Hugh Bartels）等高層。

外交部今天表示，台灣與南達州1984年締結為姊妹州，今年是締結39週年；共同決議案中提到台灣與南達科他州是共享自由、民主、法治及人權等核心價值的好夥伴，雙方有穩健的雙邊貿易關係。

外交部指，台灣是南達州第七大貿易進口國，此項決議案支持台美21世紀貿易倡議，並表達南達科他州人民深信，在此架構下發展台美經貿合作，將有助雙邊產業創意發想及經濟成長。

外交部表示，該決議支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，也說明台灣向來是國際社會和平穩定的貢獻者，總在他國有需求時不吝援助，且也是全球高科技和綠能產業的樞紐；南達州議會支持台灣參與各種攸關全球人民健康、安全及福祉的國際組織。