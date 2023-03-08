蔡總統赴美見議長 專家：外交突破

蔡總統赴美會見眾議院新任議長麥卡錫，將可歷史留名？針對金融時報7日獨家報導，總統蔡英文將於4月訪美，與眾議院議長麥卡錫碰面，總統府也證實並將對外說明。對此，專家受訪時認為，蔡總統此行雖是會見國會議員，但首次見到議長也是外交突破，至於是否因此獲得好處，要從接待規格與後續美方政策判斷。

麥卡錫被迫留國

英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，總統府也發聲明回應說，詳細規劃屆時會公布，麥卡錫也證實會在美國與蔡總統會面。對此，政大國關中心研究員嚴震生受訪時表示，麥卡錫近期不可能來台灣，因為上半年美國兩黨正在激辯舉債上限，麥卡錫需在國會坐鎮。

「下半年也不可能來台！」嚴震生說，下半年來台訪問除了引發中國不滿外，也有幫民進黨助選的嫌疑，因此在美國見面是必然結果；但台灣歷任總統過境美國都有跟國會議員見面，跟議長見面不能算是大突破，不過據傳蔡總統好像會到雷根圖書館演講，可以觀察後續的行程。

待觀察接待規格

嚴震生說，蔡總統此次是過境，與李登輝當初專訪美國程度不同。台大政治系教授左正東則提到，在美國見面的敏感性確實比在台灣下降不少，此行可觀察蔡總統被美國接待的規格與講話，來判斷是否有外交突破，而蔡總統在美國安排的行程，也會影響到時候的美中關係，台、美雙方都要考慮到中國可能的反應。

政大外交系教授黃奎博則說，麥卡錫是否訪台，話並沒有說死，希望藉此保持自己的決策彈性，也不要與過去的表態產生落差，「他說不排除訪問台灣的話不用太驚訝，不訪問台灣才是大新聞」。至於蔡總統4月訪美會見議長對我國是否有好處？嚴震生直言，蔡總統只是要追求歷史定位。

需創造持久外交資產

左正東則表示，若蔡總統訪問美國的接待規格提升，對中華民國的國際能見度，拓展台灣外交會是正面資產，但這些好處也要與訪美所付出的「代價」抵銷，蔡政府必須要拿捏，設法為中華民國創造可持久的外交資產，如果外交資產無法持久，那整趟過境訪問的好處有限。

至於蔡總統訪美會見議長是否是我國外交最大突破？嚴震生直言，歷屆總統都有跟美國國會議員見面過，議長也是國會議員，不算突破；左正東則認為還有提升的空間，一樣是觀察接待的規格。

黃奎博卻提到，我國總統過境美國會見議長是史上第一次，但我國總統過去都有跟國會議員見面，雖是突破，並沒有想像中大。

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