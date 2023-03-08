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經典賽開打 陳建仁邀民眾帶國旗進場為球員加油

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
2023世界棒球經典賽今天在台中洲際棒球場開幕，中華隊第一場在晚間7點對戰巴拿馬。行政院長陳建仁今下午透過臉書向民眾喊話，邀請民眾為台灣、為所有代表台灣的球員選手們加油。圖／取自陳建仁臉書
2023世界棒球經典賽今天在台中洲際棒球場開幕，中華隊第一場在晚間7點對戰巴拿馬。行政院長陳建仁今下午透過臉書向民眾喊話，邀請民眾為台灣、為所有代表台灣的球員選手們加油。圖／取自陳建仁臉書

2023世界棒球經典賽今天在台中洲際棒球場開幕，中華隊第一場在晚間7點對戰巴拿馬。行政院長陳建仁今下午透過臉書向民眾喊話，邀請民眾為台灣、為所有代表台灣的球員選手們加油，一路過關斬將，爭取最好的成績。

陳建仁在臉書表示，所有喜愛棒球、熱愛棒球、沒有棒球吃不著飯、睡不著覺的球迷朋友們，2023年第五屆WBC世界棒球經典賽今天進入正式比賽。陳建仁也透露，不瞞大家，他年輕時也常熬夜看棒球比賽，「有時候比賽太精彩，還會整晚睡不著覺。」

陳建仁說，今晚7點就由地主國出戰巴拿馬，讓大家一起團結，攜帶國旗進場看球給球員們溫暖。沒有進場也沒關係，邀請大家在手機、電腦、電視前，為台灣、為所有代表台灣的球員選手們加油，一路過關斬將，爭取最好的成績。

陳建仁 巴拿馬 國旗 經典賽 中華隊

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