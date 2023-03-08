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賴清德宣布：民進黨黨工生理假領全薪、產檢假增至10天

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

今天是婦女節，民進黨中執會今天通過「中央黨部黨務工作人員服務辦法」，將產檢假及陪產檢及陪產假提高到10天，並明定女性生理假發放全薪。民進黨主席賴清德表示，雖然台灣各項性別平等指數在國際獲肯定，然而仍須正視女性在經濟、政治及社會文化上遭受到的諸多不平等對待，積極介入、落實性別平等。

民進黨中執會邀請東吳大學社會工作學系教授洪惠芬以「2023台灣婦女處境：從照顧者歧視看台灣女性的生命困境」為題進行專案報告。賴清德會中指出，特別利用這個機會，祝福所有的女性朋友婦女節快樂，因為有獨一無二的女性朋友們，台灣才能成為既包容又多元，勇於改變又無所畏懼的堅韌之島。

賴清德說，台灣社會在婦女團體的努力與行政立法部門多年的投入之下，變得更加性別平等、女性權益也更加進步，但也必須承認，直到今天，職場上對懷孕婦女與負擔家庭照顧責任的人，還是有不夠友善的地方，這些都是需要政府伸出援手，和民間部門共同努力，持續檢討與改善的，只有如此，勞動環境才能更合乎不同性別與年齡層民眾的要求，讓工作與照顧家庭不再是二擇一的選擇題。

賴清德宣布，坐而言不如起而行，民進黨中央黨部特別在婦女節這天，為黨工修改「中央黨部黨部工作人員服務辦法」，比優於「性別工作平等法」的規定，提高陪產檢、陪產假的天數，真正落實性別平等，打造更友善的職場環境與員工服務。

賴清德 民進黨

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