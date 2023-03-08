王婉諭：時力有信心突破5%政黨得票率 極力爭取黃國昌

2024年總統及立委選舉陸續起跑，時代力量黨主席王婉諭今天表示，時代力量面臨巨大挑戰，集中投入資源才能爭取最大的勝選可能性，時代力量未來會持續與各界人才合作，而前立委黃國昌也是極力爭取的對象，時代力量有信心在2024年的選舉突破5%政黨得票率。

王婉諭中午接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，王婉諭說，時代力量從2016年進入立法院開始，便是許多進步價值法案的倡議者，部分議題更成為其他政黨的共同價值，甚至成為行政部門的施政項目。

王婉諭指出，時代力量的第1個4年，主要把焦點放在「強力監督」，從落實「國會透明」到現在仍然持續推動的「吹哨者保護法」，都是希望讓這個社會能夠更加進步。

王婉諭說，4年後時代力量慢慢把目光聚焦在民生相關議題，從交通改革、居住正義到勞動權益等，這些都是由時代力量扮演領頭角色，不斷倡議和提出法案，才讓與民眾生活息息相關的問題浮上政治檯面。

王婉諭指出，時代力量在過去8年努力走出自己的路，拒絕成為任何一黨的附庸、去除五顏六色的標籤，就是要開創一條真正為民生議題發聲，堅持推動改革的強力監督路線。

王婉諭認為，時代力量的路線明確，對外捍衛台灣主體性，對內強力監督，追求公平分配和進步改革，「身為民意代表，我們有責任要改善民眾面臨的困苦，要讓民眾對生活懷有期待」。

談及2024年的總統及立委選舉，王婉諭直言，時代力量同樣面臨巨大挑戰，小黨在資源有限的情況下必須精準提名，善用有限資源集中投入，爭取最大的勝選可能性。同時，時代力量會努力擴大社會連結，未來將與各界人才合作，包含黃國昌在內都是極力爭取的對象。

王婉諭表示，選舉年將至，社會大眾會嚴格檢視政治人物是否如實兌現當初的政治承諾，而時代力量在立法院的問政品質有目共睹，因此時代力量在2024年的選舉，有信心可以突破5%政黨得票率。

王婉諭也透露，時代力量下一步將會公布今年的選戰主軸，並且強力宣傳時代力量的政績，希望讓社會大眾看見時代力量存在的價值，建立「叫好又叫座」的第三勢力問政品牌。