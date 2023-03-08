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民進黨成立2024提名策略小組 潘孟安出任召集人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨中執會今天通過成立「2024大選提名策略小組」，成員涵蓋黨內各派系，大派系有2席代表、小派系有1席代表，並由新系的屏東縣前縣長潘孟安擔任召集人。

民進黨功過名單，成員包含立法院黨團總召柯建銘、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、英系立委羅致政、蔡易餘、正國會總統府秘書長林佳龍、正國會中常委陳茂松、新系前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、蘇系立委吳秉叡、綠色友誼連線中執委林益邦、湧言會召集人王定宇、黨秘書長許立明。

民進黨發言人張志豪轉述，中執會通過授權「2024大選提名策略小組」於區域立委初選協調截止前，先行同意協調退選名單，及退選後形成同額競選選區停辦民意調查，後續再請中執會追認，另鑒於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

中執會今天也確定艱困選區依慣例定義為上屆選舉得票率42.5％，全台總共有16個選區，由賴清德進行徵召提名作業，包括台北市第五、六、八選區；新北市第九、十一選區；桃園市第六選區；台中市第三、八選區；新竹縣第一、二選區；苗栗縣第一、二選區；花蓮縣；新竹市；金門縣；連江縣。

賴清德會中裁示，辦理艱困選區徵召作業時，請「2024大選提名策略小組」通盤考量進行徵詢、協調，亦得與無黨或他黨候選人合作，以力求達成勝選目標。

民進黨 潘孟安

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