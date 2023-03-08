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國民黨立委初選原則採3成黨員7成全民調 最快4月提名

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）與秘書長黃健庭（左）。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
國民黨主席朱立倫（右）與秘書長黃健庭（左）。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

國民黨2024總統、立委選舉辦法何時出爐引發關注，國民黨祕書長黃健庭在中常會會後表示，下周黨中央將成立「選戰策略會報」，負責立委選舉並初步規畫分3個階段進行，最快3月16日就會啟動，若無爭議4月初完成提名；至於初選民調，原則採30%黨員、70%全民調，但有參選人可自行協調全部使用全民調。

黃健庭表示，依據立委提名作業要點，會成立選戰策略會報，由中常會授權進行各選區立委的諮詢、協調，找出適當的人選來參選。選戰策略會報成員名單會在下周中常會通過。

黃健庭表示，初步規劃，立委的部分將分成三個階段來進行。第一個階段，在3月16日啟動發布選舉公告、領表和登記時程，選情單純的地區，4月初就可以完成提名；有競爭的選區會盡快進行協調，選戰策略會報和地方領袖會共同來參與。

黃健庭接著表示，如果協調不成，才會進入到初選。初選辦法一直都在，不會特別訂定初選辦法，也就是「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」中一直都有規範，也行之有年。如果需要進行到初選，辦法已經有了。

黃健庭表示，該辦法就是三七，也就是黨員投票三成，全民調七成，但該辦法同時提到，若候選之間可以協調，大家有共識採全民調，就可以全民調；如果沒有共識，就依辦法來處理，每個選區或有不同。

至於是否會納入戰力值，黃健庭表示，從來沒聽過這個東西，如果有人可以很清楚告訴他戰力值是什麼，再來考慮，但目前沒有聽過。

黃健庭說，原則希望6月底以前，能夠針對所有的立委選區完成提名作業。

至於選戰策略會報成員，黃健庭說，目前為止還沒正式討論，過去會有副主席、秘書長、組發會主委，還在討論要不要擴大參與。

民調 國民黨

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