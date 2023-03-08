聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德本周起會派系 綠委證實：有安排
民進黨今天中執會將成立跨派系的提名策略小組，開始進行立委提名作業，與此同時，也傳出民進黨主席賴清德本周開始將和黨內各派系餐敘，首場就鎖定英系，被解讀有「融冰」意味。湧言會召集人、立委王定宇今天表示，賴清德最近確實有要安排和各派系餐敘，盼調整腳步，面對艱難的2024年總統大選，但確切日期他忘了。
民進黨中執會今天下午將提請成立「2024大選提名策略小組」，納入跨派系人士，並議決總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，同時提請議決本屆區域立委艱困徵召選區總數與選區別。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言