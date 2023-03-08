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賴清德本周起會派系 綠委證實：有安排

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。本報系資料照
民進黨立委王定宇。本報系資料照

民進黨今天中執會將成立跨派系的提名策略小組，開始進行立委提名作業，與此同時，也傳出民進黨主席賴清德本周開始將和黨內各派系餐敘，首場就鎖定英系，被解讀有「融冰」意味。湧言會召集人、立委王定宇今天表示，賴清德最近確實有要安排和各派系餐敘，盼調整腳步，面對艱難的2024年總統大選，但確切日期他忘了。

民進黨中執會今天下午將提請成立「2024大選提名策略小組」，納入跨派系人士，並議決總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，同時提請議決本屆區域立委艱困徵召選區總數與選區別。

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