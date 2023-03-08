聽新聞
test
0:00 / 0:00
王建煊：當選總統立刻關阿扁 1個月內槍決所有死刑犯
監察院前院長王建煊宣布將參選2024年總統大選。王建煊今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，前總統陳水扁保外就醫卻活躍於政壇，在外面趴趴跑，還幫他兒子助選，到處嘰哩呱啦，怎麼符合保外就醫資格？若當選總統，會立刻把扁抓回去坐牢。
王建煊指出，將陳水扁官回監獄後，也許過一段時間，再用總統職權特赦，一切照規矩來，不會像現在不照規矩，如此只會讓老百姓覺得，有辦法的人就可以在外面趴趴走。
至於對死刑犯態度，王建煊表示，已判死為何不執行，還要拿納稅人的錢供他們吃喝，若當選總統，1個月內會將這些人槍決，要槍決前還會將個人資料刊登報紙，公告相片與惡行，讓大家看得熱血沸騰，覺得槍斃是伸張正義。
王建煊說，有死刑犯槍殺女友和女友媽媽，法官卻還說是一時衝動、尚可教化，「講什麼東西，聽了都火大」。台灣不判死，犯罪者就不怕，若當選，中華民國絕不參加廢死，死刑還要加強執行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言