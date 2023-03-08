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王建煊：當選總統立刻關阿扁 1個月內槍決所有死刑犯

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院前院長王建煊。本報系資料照
監察院前院長王建煊。本報系資料照

監察院前院長王建煊宣布將參選2024年總統大選。王建煊今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，前總統陳水扁保外就醫卻活躍於政壇，在外面趴趴跑，還幫他兒子助選，到處嘰哩呱啦，怎麼符合保外就醫資格？若當選總統，會立刻把扁抓回去坐牢。

王建煊指出，將陳水扁官回監獄後，也許過一段時間，再用總統職權特赦，一切照規矩來，不會像現在不照規矩，如此只會讓老百姓覺得，有辦法的人就可以在外面趴趴走。

至於對死刑犯態度，王建煊表示，已判死為何不執行，還要拿納稅人的錢供他們吃喝，若當選總統，1個月內會將這些人槍決，要槍決前還會將個人資料刊登報紙，公告相片與惡行，讓大家看得熱血沸騰，覺得槍斃是伸張正義。

王建煊說，有死刑犯槍殺女友和女友媽媽，法官卻還說是一時衝動、尚可教化，「講什麼東西，聽了都火大」。台灣不判死，犯罪者就不怕，若當選，中華民國絕不參加廢死，死刑還要加強執行。

王建煊 死刑 總統大選

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