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朱立倫重申擔任總教練 2024沒有自我和任何個人考量

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
南投立委補選國民黨候選人林明溱敗選。國民黨主席朱立倫日前在臉書發文表示，身為黨主席，自己必須負起全部責任。本報資料照片
南投立委補選國民黨候選人林明溱敗選。國民黨主席朱立倫日前在臉書發文表示，身為黨主席，自己必須負起全部責任。本報資料照片

國民黨主席朱立倫下午出席中常會，對於南投立委補選失利再度道歉，他表示將提出檢討報告，並感謝來站台的縣市長，呼籲不要責怪任何一個黨內同志；朱也強調，2024選舉辦法絕不能推延，今天就開始討論，他作為總教練沒有個人考量，一定提出最強候選人，所有謠言、不實傳言到今天為止。

朱立倫表示，面對2024選戰，不躁進但絕對不能拖延，相關提名從今天開始。他強調，黨中央一定是秉持公平公正的立場，不可以也不會有任何偏私，請大家不要相信和散布任何的謠言和散布，他的立場很清楚，「我作為黨主席，從頭到尾都是堅持無私無我，沒有任何個人考量，沒有自我，只求國民黨好」，做為總教練一定要提出最好的候選人，讓國民黨2024總統立委都能勝選，

朱立倫也強調，國民黨必須團結黨內和團結一切可以團結的力量，「光靠國民黨是贏不了2024的，一定要團結所有可以團結力量」。朱重申，要團結所有非綠的力量共同努力才能迎向勝選，今天就是一個出發點。

朱立倫表示，從今天起，他和黨務幹部要號召所有支持者團結在一起努力，他也會去拜會各個執政的縣市長、立委、中常委和黨內先進意見領袖，大家匯集意見團結在一起。中常會除了檢討、反省在南投無法勝選的原因外，將進行相關2024總統和立委選舉該怎麼做的時程討論。

朱立倫最後強調，所有謠言、不實傳言到今天為止，大家共同來面對未來的挑戰。

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影／面對南投立委補選失利 朱立倫：負起完全責任

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