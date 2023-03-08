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監委太多卻功能不彰減人？ 劉建忻：與考試院性質不同

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗（左）指監察院委員29人，但監察功能不彰，毫無公信力，能否比照考試院，將監察委員收編至十人以下？請教考試院秘書長劉建忻（右）個人意見。 圖／取自國會直播網站
國民黨立委曾銘宗（左）指監察院委員29人，但監察功能不彰，毫無公信力，能否比照考試院，將監察委員收編至十人以下？請教考試院秘書長劉建忻（右）個人意見。 圖／取自國會直播網站

考試院秘書長劉建忻等人今列席立法院司法及法制委員會，國民黨立委曾銘宗指監察院委員29人，但監察功能不彰，毫無公信力，能否比照考試院，將監察委員收編至十人以下？請教劉建忻個人意見。

曾銘宗質詢時先提問，本屆考試院除院長、副院長外，考試委員從19位降到7到9人，是否影響考試院運作？或更順暢、有效率？劉建忻表示，因為人少所以比較好溝通，也容易達成共識，所以應該是比較有效率。

曾銘宗接著問劉，若監察院比照考試院減少委員人數，他的看法為何？劉說此非考試院業務，無法代表考試院發表看法。曾銘宗請司法及法制委員會召委允許劉建忻用個人身份發表個人看法。

劉建忻認為，要考慮監察院、考試院性質與業務上的不同，考試權有行政權的性質，只是憲法將其設計為五權憲法，所以考試院是另外一個院。考試院的運作是合議制，考試委員主要是扮演客觀中立角色，監察院比較是用個案調查的性質，比較傾向有民意機關的性質，因此業務上不太一樣。

劉建忻表示，從考試院合議制的角度，考試委員人數少的話容易達成共識，監察院因為監察委員各自負擔個案調查，因此到底多少人較適合，有討論空間。曾銘宗追問，藍綠也有廢監察院的討論甚至共識，若國民黨跟民進黨共同提出廢除監察院，是否贊成？劉建忻回答「尊重國會對修憲的建議」。

劉建忻

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