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被問總統支持誰曾銘宗暗指侯友宜：民調最高大家都知

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團總召曾銘宗。記者劉宛琳／攝影
國民黨立院黨團總召曾銘宗。記者劉宛琳／攝影

南投補選結束後，國民黨何時提名總統人選備受關注，國民黨立院黨團總召曾銘宗今天受訪被問到心中的總統候選人是誰，他大方表示，大家都知道，民調最高大家都知道是誰，「除非你不看新聞，這個問題你清楚我清楚，大家都清楚，就不需要我來跟大家做報告」，引發現場一陣笑聲。

曾銘宗在上個月曾表態支持侯友宜，他當時引述國民黨主席朱立倫的話：「新北市長侯友宜是國民黨最強的母雞」，他也呼籲鴻海創辦人郭台銘一起來支持國民黨最強的候選人。

對於黨中央預計５、６月才會提名，是否太慢？曾銘宗表示，時間不是問題，提出會勝選的人才重要，可以透過一個公開透明的機制徵選出最強候選人，贏得2024才重要，時間不重要。

媒體詢問，民進黨主席賴清德屆時界定於一尊，黨內擔心他的民調會愈來愈高，曾說，這是假設性問題，會不會越來越水漲船高，民調愈來愈高，這有可能啊。不過，他強調，國民黨是一個有制度的政黨，一定會有一個公開透明的機制，甄選出最強的候選人，也希望透過協商整合非綠人士一起來支持國民黨候選人。

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